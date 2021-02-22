7‧21案開審 認出疑犯莊榮輝未列證人

林卓廷批調查「軟手軟腳」

至於警方至今未有再安排莊榮輝參與新一輪認人，警方表示認人手續會不斷進行，若莊榮輝希望「主動」參加認人手續，警方可以再安排。莊榮輝表示無法接受警方解釋，並質疑警方沒有盡力徹查7．21案件，擔心最終未能將涉案兇徒繩之於法。前立法會議員民主黨林卓廷批評警方對民主陣營的打壓「雷霆萬鈞」，但對白衣人的調查就「軟手軟腳」。

警方昨表示明白公眾對7．21事件的關注，警方亦同樣十分重視本案。新界北總區重案組一直鍥而不捨跟進調查，目前已拘捕了63人，年齡介乎18至61歲，15人已被控參與暴動，其中8人亦被控串謀有意圖而傷人。警方又稱，由於案件已進入司法程序，警方不會進一步評論。

警指疑犯認罪 莊不必上庭 倘反口拒認罪可再傳召

莊榮輝昨公開兩段影片，顯示他分別於今年2月2日及5日先後4次致電警方新界北重案組，首段影片顯示一名警方人員向他解釋，由於該兩名被告「初步認罪」，故律政司未有安排莊上庭；另一片段顯示莊榮輝於2月5日致電負責案件的另一名探員，該名探員解釋，由於已有證人提供與莊「一模一樣」的資料，故沒安排莊上庭，另又指莊是「非常重要的證人」，但由於兩名疑犯已認罪，「反口的機會好微」，又稱若疑犯拒絕認罪，可再傳召莊榮輝上庭。