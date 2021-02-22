7‧21案開審 認出疑犯莊榮輝未列證人

【明報專訊】前年元朗西鐵站發生7．21白衣人襲擊事件，多名涉嫌有份參與襲擊的被告被控暴動、串謀蓄意傷人等罪，案件今日開審。事發當日在場的民主黨中委莊榮輝表示，他於前年8月獲警方安排3次認人，並認出兩名疑犯後，至今無安排上庭作證及認人。莊榮輝昨表示本月初曾致電新界北重案組，探員回覆稱由於證據已足夠，而該兩名被認出的疑犯曾表示打算認罪，及已有證人可以提供與莊「一模一樣」的資料，因此無安排莊出庭。
林卓廷批調查「軟手軟腳」
至於警方至今未有再安排莊榮輝參與新一輪認人，警方表示認人手續會不斷進行，若莊榮輝希望「主動」參加認人手續，警方可以再安排。莊榮輝表示無法接受警方解釋，並質疑警方沒有盡力徹查7．21案件，擔心最終未能將涉案兇徒繩之於法。前立法會議員民主黨林卓廷批評警方對民主陣營的打壓「雷霆萬鈞」，但對白衣人的調查就「軟手軟腳」。
警方昨表示明白公眾對7．21事件的關注，警方亦同樣十分重視本案。新界北總區重案組一直鍥而不捨跟進調查，目前已拘捕了63人，年齡介乎18至61歲，15人已被控參與暴動，其中8人亦被控串謀有意圖而傷人。警方又稱，由於案件已進入司法程序，警方不會進一步評論。
警指疑犯認罪 莊不必上庭 倘反口拒認罪可再傳召
莊榮輝昨公開兩段影片，顯示他分別於今年2月2日及5日先後4次致電警方新界北重案組，首段影片顯示一名警方人員向他解釋，由於該兩名被告「初步認罪」，故律政司未有安排莊上庭；另一片段顯示莊榮輝於2月5日致電負責案件的另一名探員，該名探員解釋，由於已有證人提供與莊「一模一樣」的資料，故沒安排莊上庭，另又指莊是「非常重要的證人」，但由於兩名疑犯已認罪，「反口的機會好微」，又稱若疑犯拒絕認罪，可再傳召莊榮輝上庭。
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