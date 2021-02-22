滕錦光：有了國安法 大學管理挑戰少點

去年6月初通過制定《港區國安法》時，理大校長滕錦光已聯同4名大學校長發聯合聲明「理解訂立國家安全法的必要」。滕錦光稱，國安法是香港法律，不管是什麼法都要遵守，而大學也有責任讓學生認識，「你要讓同學守法，他要知道法是什麼東西」，未來會考慮滲入課程、研討會等形式，仍待探討。

課程擬滲國安法內容

有教育界意見憂國安法損學術自由，滕錦光稱不認同，「言論自由、學術自由都有一個某種限制，你的言論自由，不能影響其他人的權利，當然也不能犯法」，強調不影響一般學術活動。至於需否審視學校課程，他稱，一直以來的課程、正常教學、科研也不應該有牴觸國安法，學者本身也要以身作則守法，「老師自己決定教學，我們不是小學」。

大學孕育社會下一代，然而不少大學生對未來不抱樂觀，有港人舉家移民離開。滕錦光稱，不知道實際有多少人移民，但香港是國際城市，移民進來出去都很多，移民對香港來說也是正常的事。滕稱自己在外地生活多年，對他而言香港仍然是個非常好的地方，香港作為中西橋樑和窗口有重要角色，內地公司都來港上市，再者，大灣區發展對香港是很大的機會，肯定覺得香港發展很好。

「移民對香港是正常事」

滕錦光稱，港人移民肯定有各種原因，亦是每人重要的決定，在他來說「香港是個好地方，希望大家留下來，這裏還有很多事情要做，也有很多機會，政府、社會可以做多一點，為大家提供更好的發展、環境及機會」。

對於有指國安法加速港人移民，滕錦光稱，國安法實施不久，不同人有不同看法，「也是不奇怪」，他認為，國安法讓香港繼續能夠穩定和平發展，一國兩制才能行穩致遠，才有更好前景，強調「這是個正面的事情」。

（國安教育系列一）