理大候任學生會長：顧及參與者風險 不能想做就做

2019年反修例運動是不少港人的政治啟蒙，亦令理大學生會候任會長、房屋設備工程學高級文憑一年級生胡偉權萌生「上莊」念頭。一年多前仍是中六生的胡偉權表示，曾想像成為大學學生會成員可團結學界，就法治、普選等社會議題發聲，並向政權施壓。

憂搞手參加者同冒風險

一年過去，《港區國安法》下街頭抗爭逐漸減少，多間大學亦對涉國安事件採取強硬態度。胡偉權說，「以往大專學界可能衝得好前，在2014年佔中，學聯及大專學界屬較前線角色，2019年（反修例運動）雖無大台，但（大學學生會）都有公開表達作為大專學界對事件的看法」，惟學生會現時無法再站於前線。

就算在學校辦活動，胡表示學生會的顧慮變多，「不像以前（學生會）搞展覽，人家（參觀者）來了就算；現時搞展覽，我們做搞手自己有風險之餘，他們（學生）來參加展覽，會否連他們有風險？這些事我們全都要考慮」。

上屆學生會籲詢法律意見

去年11月理大學生會臨委擬辦「理大圍城」放映會，遭校方叫停並稱有權收回場地及追究，胡認為倘校方再表示收回活動場地，除了影響學生會，還有不同學院會，故他要顧及一眾同學，在任期內不能「想做就做」。

胡又稱，有上屆學生會成員提醒他「今時不同往日，以往學生會做到的事、舉辦活動底線，與這一年有不同」，「2019年辦過的活動在現時再辦可能有風險」。他說，以前學生會不會事事諮詢法律顧問，但上屆成員建議他多與法律專家溝通，盡量減低活動風險。

盼講香港如何一路走來

學生會工作空間大不如前，候任外務副會長、英文及應用語言學系一年級生張心怡認為出任學生會仍有意義。她說，「改變香港可能好難，不如我們先改變自己」，未來一年學生會冀讓同學了解香港「如何一路走過來」、其他國家爭取民主的歷史等。

（國安教育系列一）