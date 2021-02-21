油尖旺14偷拍黑點商場佔6 團體指T.O.P風險最大 促扶手梯加磨砂紙

【明報專訊】關注婦女性暴力協會與油尖旺區議會婦女事務工作小組昨日公布研究，稱油尖旺區有14個偷拍高危地點，當中旺角領展商場T.O.P被偷拍風險最大。協會建議短期內在扶手電梯加磨砂紙，加強派人巡查。領展回應稱，將仔細研究建議，但相關商場暫未收到偷拍投訴。
協會邀請9名女性考察員在去年12月12日至19日，在油尖旺區30個地點觀察，並就偷拍擔憂程度評分，以5分為滿分，愈高分代表愈擔憂。結果發現14個地點高於3分，屬偷拍黑點，包括6個購物商場、5個港鐵站、2個康樂設施及1條行人天橋。
五大偷拍高危地點為T.O.P商場（4.22分）、奧海城三期及二期（4.17分）、亞皆老街連接旺角東站行人天橋（3.89分），港鐵旺角站、海港城的海洋中心及港威商場（同為3.67分）（見表）。
促設特定罪行針對偷拍
協會研究主任邱志衡說，「擔憂評分」最高的T.O.P商場樓底矮，上落扶手電梯短斜及相互交錯，出現距離很近的高低位置差，加上兩旁透明玻璃的設計，女性容易被偷拍胸部或裙底；而底層美食廣場座位非常近扶手電梯，食客及電梯使用者分別有可能會被「高炒」及「低炒」偷拍。他建議，短期內在玻璃貼磨砂或鏡面貼紙，亦要加強巡查，並加裝顯眼的閉路電視，增加阻嚇力。協會建議政府就防偷拍建立建築物設計及管理指引，並針對偷拍設特定罪行。
記者昨午到領展旗下的T.O.P商場，發現空間較窄，通道十分近扶手電梯，向上望易見裙底。每周到T.O.P的15歲曾同學昨穿短裙，她說平日逛街氣氛輕鬆，沒留意扶手梯兩旁玻璃易被偷拍，但至今沒見過偷拍者，不太擔心。她稱日後不會站近玻璃，亦會穿「打底褲」，並盼商場能參照建議貼磨砂貼紙，屬「短期內無辦法之中嘅辦法」，以保障女顧客私隱。
女生稱會穿「打底褲」 領展：未收偷拍投訴
領展回應稱，仔細研究團體就商場設施提出意見及建議，若有需要改善，將採取合適措施，而有關商場沒收到偷拍投訴。路政署稱，若有建議在公共行人天橋個別位置加擋板保障私隱，將按需要諮詢相關部門，並考慮可行性。港鐵回應稱已在不同車站做了透明玻璃改善工作，包括貼不透明貼紙，會繼續聆聽意見及加強宣傳。海港城、奧海城至截稿沒回覆。