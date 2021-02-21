油尖旺14偷拍黑點商場佔6 團體指T.O.P風險最大 促扶手梯加磨砂紙

協會邀請9名女性考察員在去年12月12日至19日，在油尖旺區30個地點觀察，並就偷拍擔憂程度評分，以5分為滿分，愈高分代表愈擔憂。結果發現14個地點高於3分，屬偷拍黑點，包括6個購物商場、5個港鐵站、2個康樂設施及1條行人天橋。

五大偷拍高危地點為T.O.P商場（4.22分）、奧海城三期及二期（4.17分）、亞皆老街連接旺角東站行人天橋（3.89分），港鐵旺角站、海港城的海洋中心及港威商場（同為3.67分）（見表）。

促設特定罪行針對偷拍

協會研究主任邱志衡說，「擔憂評分」最高的T.O.P商場樓底矮，上落扶手電梯短斜及相互交錯，出現距離很近的高低位置差，加上兩旁透明玻璃的設計，女性容易被偷拍胸部或裙底；而底層美食廣場座位非常近扶手電梯，食客及電梯使用者分別有可能會被「高炒」及「低炒」偷拍。他建議，短期內在玻璃貼磨砂或鏡面貼紙，亦要加強巡查，並加裝顯眼的閉路電視，增加阻嚇力。協會建議政府就防偷拍建立建築物設計及管理指引，並針對偷拍設特定罪行。

記者昨午到領展旗下的T.O.P商場，發現空間較窄，通道十分近扶手電梯，向上望易見裙底。每周到T.O.P的15歲曾同學昨穿短裙，她說平日逛街氣氛輕鬆，沒留意扶手梯兩旁玻璃易被偷拍，但至今沒見過偷拍者，不太擔心。她稱日後不會站近玻璃，亦會穿「打底褲」，並盼商場能參照建議貼磨砂貼紙，屬「短期內無辦法之中嘅辦法」，以保障女顧客私隱。

女生稱會穿「打底褲」 領展：未收偷拍投訴

領展回應稱，仔細研究團體就商場設施提出意見及建議，若有需要改善，將採取合適措施，而有關商場沒收到偷拍投訴。路政署稱，若有建議在公共行人天橋個別位置加擋板保障私隱，將按需要諮詢相關部門，並考慮可行性。港鐵回應稱已在不同車站做了透明玻璃改善工作，包括貼不透明貼紙，會繼續聆聽意見及加強宣傳。海港城、奧海城至截稿沒回覆。