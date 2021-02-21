荃灣21廈污水渠駁雨水渠 海濱長年惡臭 測量師憂播疫

5幢已經或將動工糾正 8幢將被控

屋宇署2月18日就荃灣海濱臭味問題回覆荃灣區議會轄下的環境、衛生及氣候變化委員會。資料顯示，署方一共錄得荃灣區有31幢大廈有渠管錯駁問題，而截至去年10月，10幢大廈已解決或沒有再發現問題，其餘21幢大廈，亦只有5幢已經或即將展開糾正工程。屋宇署已向4幢大廈發出修葺令，並已對8幢大廈展開檢控行動（見表）。

區議員：幸好錯駁渠大廈沒確診

荃灣區議員趙恩來表示，荃灣海濱臭味問題困擾居民多年，相信是區內個別舊樓將大廈污水渠錯駁雨水渠，將污水直接排出大海導致污染，因而傳出惡臭。他說，以往有大廈改裝喉管時可能「貪方便」，直接將污水渠駁至雨水渠。他說，屋宇署名單上的31幢大廈，在第四波疫情時幸好沒有出現確診個案或被政府納入強制檢測。他擔心若有帶病毒者排出的污水流入雨水渠，病毒「散番出嚟」，仍有可能造成傳播。

何鉅業：渠乾涸或令病毒飄散

香港測量師學會前會長何鉅業表示，若有污水帶有病毒，並經雨水渠流入大海，相信病毒已被稀釋，這樣的傳播風險很低，但他指出，若某大廈錯駁渠管，而且有感染新冠病毒者排出的污水，倘污水含有高濃度病毒並流往政府雨水渠，而隔鄰大廈的雨水渠又接駁政府雨水渠，可能對鄰近大廈構成傳播風險，尤其當少下雨時雨水渠乾涸，流入雨水渠的病毒可能隨氣溶膠（又稱氣霧）「谷」出平台及地面的雨水去水位，影響行經的人，而舊區後巷較多駁錯渠，危機更大。