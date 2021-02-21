傷口齊整18厘米長 古洞犬疑遭割頸亡

昨早7時許，62歲陳姓男子在上水古洞南路古洞水塘，發現其飼養的一隻拉布拉多犬頸受傷，大量出血，懷疑被人傷害，於是報警。警方經初步調查，將案列作殘酷對待動物，交由邊界警區刑事調查隊第4隊跟進，暫未有人被捕。

負傷走百米回家 警列虐畜

事主住在古洞水塘附近一間鐵皮屋，家中飼養逾10隻狗。案發現場距離事主住所約百餘米，水塘旁的地面遺下大灘血迹，涉事拉布拉多疑遇襲後負傷跑回家，留下一條血路。

愛護動物協會表示，昨早接報到場後為該隻拉布拉多犬初步檢驗傷勢，發現其頸部有一個長18厘米的整齊傷口，懷疑是由利器所傷，隨即將牠送往愛協中心交由獸醫救治，經過兩小時搶救後，該狗傷重不治。愛協譴責任何傷害動物的違法行為，並呼籲市民如有任何與案件有關資料及線索，可聯絡愛協24小時熱線2711 1000或報警。

民主黨前立法會議員鄺俊宇稱事件令人髮指，感到憤怒及心痛，他認為社會不應容忍任何傷害動物的行為，並將去信警務處長要求警方緝兇，嚴肅處理虐待動物案件，還死去的狗一個公道。他說社會不會容忍任何傷害動物的事件，呼籲大眾若目睹有人傷害動物，一定要盡力阻力，不要視而不見，更不要習以為常。