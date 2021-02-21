傷口齊整18厘米長 古洞犬疑遭割頸亡

【明報專訊】上水古洞一名六旬男子昨早發現其飼養的拉布拉多犬疑被人割頸傷害，於是報警，該狗經愛護動物協會搶救後不治，警方將案列作殘酷對待動物，暫無人被捕。
昨早7時許，62歲陳姓男子在上水古洞南路古洞水塘，發現其飼養的一隻拉布拉多犬頸受傷，大量出血，懷疑被人傷害，於是報警。警方經初步調查，將案列作殘酷對待動物，交由邊界警區刑事調查隊第4隊跟進，暫未有人被捕。
負傷走百米回家 警列虐畜
事主住在古洞水塘附近一間鐵皮屋，家中飼養逾10隻狗。案發現場距離事主住所約百餘米，水塘旁的地面遺下大灘血迹，涉事拉布拉多疑遇襲後負傷跑回家，留下一條血路。
愛護動物協會表示，昨早接報到場後為該隻拉布拉多犬初步檢驗傷勢，發現其頸部有一個長18厘米的整齊傷口，懷疑是由利器所傷，隨即將牠送往愛協中心交由獸醫救治，經過兩小時搶救後，該狗傷重不治。愛協譴責任何傷害動物的違法行為，並呼籲市民如有任何與案件有關資料及線索，可聯絡愛協24小時熱線2711 1000或報警。
民主黨前立法會議員鄺俊宇稱事件令人髮指，感到憤怒及心痛，他認為社會不應容忍任何傷害動物的行為，並將去信警務處長要求警方緝兇，嚴肅處理虐待動物案件，還死去的狗一個公道。他說社會不會容忍任何傷害動物的事件，呼籲大眾若目睹有人傷害動物，一定要盡力阻力，不要視而不見，更不要習以為常。