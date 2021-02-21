邱騰華：編輯自主 港台違規是否不能批評

製節目要「入紙」？ 邱：說法極端

邱騰華昨在節目中說，港台要作政府喉舌的說法不合適，因《香港電台約章》（約章）給予港台編輯自主，可批評時政，包括政府施政，「但是否有編輯自主，（港台）做錯、違規都不能批評？」他又說不會修改約章，但港台須做到履行約章。

對於檢討報告提到「敏感」的編輯事宜應上報，邱騰華否認是以政治角度界定。被問到日後製作節目前是否要「入紙申請」，他形容「說法有點極端」。他說有意見認為檢討報告要求港台員工日後要「層層上報」，又引述港台《節目製作人員守則》指出，應是事態愈嚴重、爭議愈高的事，「便上報更高的管理層」。他稱該守則已否定層層上報說法，認為遇到爭議應盡早上報「是危機處理」。

稱編審節目出事 同影響港台公眾

他表示，新聞節目需即時播出，「當然不可審議」，但稱過往通訊局裁定為嚴重違規的個案，很多是有策劃及應做編審工作的節目，反問「時間效率是否唯一考慮因素」。他說港台應「正本歸源」，若節目「出事」，對港台、公眾同有影響，遠高於「貪一時之快、效率」。

檢討報告指，港台應聘用獨立評審員推行編輯檢討制度，商經局常任秘書長梁卓文稱只是建議，強調不是藉此介入港台日常工作。