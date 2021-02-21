美眾院跨黨提議案 籲聯盟友追究京港侵人權

這項決議由眾議院外交事務委員會主席、民主黨眾議員米克斯（Greg Meeks）及委員會內共和黨首席議員麥考爾（Mike McCaul）等人提出。

眾議院外交事務委員會前日發新聞稿稱，自港區國安法實施後，北京與香港政府進一步損害香港的高度自治和民主制度，該「壓制性及刻意空泛」的法例已被當作武器，針對民主社運人士和立法會議員，並破壞香港司法獨立。

米克斯等人表示，決議案是要譴責北京公然違反《中英聯合聲明》的國際承諾，要求拜登政府採取進一步行動，堅定支持港人，並與盟友聯手向中國政府問責，以及讓美國企業了解港區國安法對美國安全、公民及長遠商業利益帶來的風險。決議案呼籲美國聯合盟友向恐遭迫害的港人提供保護，並持續制裁相關人物。委員會預計周四（25日）審議決議案，料能順利通過。此類決議案僅表達國會立場，對政府無拘束力。

此外，英國首相約翰遜前日在慕尼克安全會議發言時亦提及香港，稱港區國安法實施後，英國向近300萬香港人提供入籍途徑，迅速採取行動支持港人。中國駐英大使館發言人昨指摘約翰遜言論罔顧事實，中方強烈不滿和堅決反對，敦促英方「認清和尊重事實，立即停止干涉中國內政，否則必是搬起石頭砸自己的腳」。