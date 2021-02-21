兩會提22建議 民建聯倡打疫苗後北上免隔離

倡大灣區容轉數快對接內地轉帳系統

民建聯主席李慧琼說，現時只有100萬劑科興疫苗並不足夠，不少市民向她反映想接種，希望中央提供更多疫苗。民建聯在提案中亦請求中央允許有需要的港人到深圳接種未引入香港的國產疫苗，亦即國藥疫苗。

大灣區方面，民建聯提出兩地資金暢通的建議，包括建立跨境快速支付系統，將香港「轉數快」與內地網上實時轉帳支付系統對接，實時跨境跨行轉帳，取消只能匯款到本人同名戶口的限制。民建聯又建議設門檻較低的大灣區中醫執業考試，允許香港中醫到廣東省公立中醫院坐診，長遠讓香港有豐富經濟的中醫師，在符合一定資格下可免試在內地公營或私營醫療機構行醫。

民建聯會務顧問、全國政協委員彭長緯表示，該黨建議提升香港青少年到內地考察交流活動的質素，加入更多深入的體驗式學習和交流，例如設互動式「模擬小人大、小政協」計劃，令港青體會治國觀念，並期望國家司法部、國防部、教育部及普法辦每年派宣講團到港宣傳國防安全相關知識，並協助香港相關部門撰寫憲法教育、國防安全教育及外交政策的教材和課程，並制定方向性框架。

中央指桂山島建香港城不利保育

民建聯去年兩會提案建議在珠海市桂山島填海建造「香港城」。該黨昨交代中央政府回應，稱選址位於珠江口幼魚幼蝦保護區範圍內，並緊鄰白海豚國家級自然保護區，發展桂山島可能影響河口防洪納潮功能及水域通航，並可能與保護區發生衝突，損害漁業。由於建議較複雜敏感，下一步會展開深入研究。