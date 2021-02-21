新華社第3日刊訪問評港「選舉制漏洞」 港澳研副會長何俊志：體制放大極端派聲音

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱中央推動「愛國者治港」，選舉制度肯定有變，問題是幅度多大、是否一次過做。民主黨主席羅健熙認為北京要改香港選舉制度人所共知，但並非因為認受性，而是「輸打贏要」。

新華社自上周四連續3日訪問不同學者（見表），由中聯辦法律部前部長王振民先點出香港選舉制度有安全隱患，之後到基本法委員會委員韓大元具體點出當中漏洞。新華社昨刊出何俊志的訪問稿，題為「堵塞選舉制度漏洞方能充分落實『愛國者治港』」。

何：選舉職位代表性不充分

譚耀宗：兩會暫無港議程

談及香港選舉制度漏洞，何俊志舉例「戴耀廷為首的反中亂港分子」「搞所謂初選」，操控立法會選舉；與韓大元提到的觀點類似，何稱一些選舉職位代表性不充分，無法讓其他階層的聲音充分表達、實現均衡參與，「令外界誤以為極端反對勢力代表了香港，為其極端行動提供了空間，這種狀况必須得到糾偏」。

譚耀宗前日撰文說選舉制度需要調整，他昨稱文章是個人見解，現階段未有具體建議，他會聽各方意見，也會小心研究近日內地學者提出的看法和論點，並否認打壓民主派。他說下月兩會暫無香港議程。

譚形容2019年區議會選舉「好唔正常」、建制派候選人被衝擊等，「如何防止這些事發生，中央、特區政府要想辦法處理」。本報昨引消息報道，立法會直選選區劃界會改動，譚稱過去有人提過「選區咁大合唔合理呢」，每次選舉前政府會檢視。

劉兆佳：愛國者治港戰略高度

羅健熙：要建制派未選已經贏

劉兆佳強調，中央已將愛國者治港放到戰略高度，大家預期特首選舉、選委會選舉、立法會和區議會選舉的制度都會有變，令「愛國者治港，反中亂港者出局」。韓大元和何俊志提及民主均衡參與問題，是否反映立法會直選的比例代表制要改變，劉認為是今日出現激進極端、不承認憲制秩序的人進入立法會，由他們代表主流民意，出了問題。

羅健熙認為北京似是想拆細立法會地區直選的選區。他又說，由「單議席單票制」變「比例代表制」一開始是中央「自己搞出嚟」，「單議席單票制認受性、代表性夠高啦，但又驚（建制派）全輸」，「所以根本就唔係認受性問題，而係邊個贏嘅問題，要未選已經贏」。