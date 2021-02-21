警首用快速口腔液測試 女司機涉藥駕販毒被捕

反非法賽車拘10人

另336人超速收告票

警方自動車牌識別系統前日在荃灣路偵測到一輛私家車的車主疑停牌期間駕駛，警員其後在德士古道120號對開截停該車，在車上檢獲約29克懷疑可卡因及38粒懷疑「五仔」（硝甲西泮），警員亦在28歲女司機身上搜出小量毒品，檢獲的毒品市值共約1.5萬元。警方替女司機做快速口腔液測試，測出陽性，她涉嫌販毒、停牌期間駕駛、駕駛時沒有第三者保險、在藥物影響下駕駛被捕，案件交荃灣警區刑事調查隊跟進。

該款快速口腔液測試儀器可檢測司機的口腔液是否含有6款毒品，包括海洛英、氯胺酮（K仔）、搖頭丸、大麻、可卡因及冰毒，8至10分鐘後知道結果。

整個行動中，警方共拘捕9男1女，年齡20至61歲，涉嫌藏毒、販毒、危險駕駛、酒後駕駛、無牌駕駛、停牌期間駕駛、駕駛未獲發牌照車輛、駕駛時沒有第三者保險及在藥物影響下駕駛；同時扣查14輛私家車。案件交由各交通總區執行及管制組特遣隊跟進。另外，警員共向336名超速駕駛的司機發出定額罰款通知書，並向4名私家車及電單車司機發出「缺點車輛報告」，稍後會由相關部門向涉案車主發出驗車令。

流動攝錄隊昨起執法 不即場發告票

另外，警方昨起在各區展開流動攝錄隊交通執法行動，警員手持攝錄機對違例車輛錄影蒐證，行動採用非截停模式，即司機不會當場收到告票。司機有權要求觀看影片，警方完成整個調查程序後會銷毁影片。警方2019年第二季起採用流動攝錄隊打擊交通違例事項，去年發出11,459張定額罰款告票，為前年5083張的一倍多。