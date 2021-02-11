資助私樓裝充電位 4個月接150申請

申請涉4.6萬充電位

環保署表示，已於2月起陸續向通過審批的停車場發出通知，而獲批的停車場可以招聘工程顧問設計及監督安裝電動車充電基礎設施工程。

倡政府出資拉電纜 車主自費安裝

物管公司：法團缺誘因撥款

政府形容資助計劃反應理想，但香港物業管理公司協會會長陳志球表示，不少車主向他表示，曾要求法團通過在停車場安裝充電設施被拒，原因是大部分業主並非電動車車主，「無誘因令法團撥款安裝充電位」。陳志球認為政府可以更進取，例如出資為私人屋苑拉電纜到停車場，然後由車主自費安裝充電器，以大幅節省成本。

電動車主：充電位常被汽油車「霸住」

本身是電動車車主的電動車協會前會長關卓明表示，「充電位唔係愈多愈好」。他說政府停車場已安裝不少充電器，但只有「快充」車位是電動車專用，「中速」充電車位可供其他私家車停泊，「正在拆卸的油麻地停車場大廈有不少充電位，但往往被汽油私家車『霸住』，有等於無」。他又說，各區充電位分佈不平均，當中東涌充電位數量極少，變相不鼓勵該區居民購買電動車。翻查資料，現時東涌人口約11.4萬，供公眾使用的充電位只有20多個，平均近6000人才有一個。

（預算案前瞻）