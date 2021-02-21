普及電動車 擬2040停售燃油私家車 業界引政府消息：不加推稅務優惠 增建充電位

明報記者 馬耀森

特首於去年11月公布的《施政報告》指出，香港爭取在2050年前達至碳中和，以對應日益嚴峻的全球氣候變化。汽車是本港僅次於發電廠的第二大溫室氣體來源，更是路邊空氣污染的主兇之一，加上全球多國已就禁售燃油車訂下時間表，淘汰燃油汽車是勢在必行。環境局去年已預告，今年上半年會推出電動車普及化路線圖。

政府就電動車路線圖諮詢業界

據了解，政府近日曾就電動車路線圖內容諮詢業界，包括停售燃油車時間。有業界人士引述環保署官員指出，政府參照倫敦和新加坡分別於2035年及2040年停售內燃引擎車輛的做法，擬將「死線」定於2040年，此前港府不會定下電動車增長數量的目標，但會增加興建電動車充電設施，鼓勵更多車主在換車時選擇電動車。不過有物管公司稱，現時符合申請條件的舊私家車，換電動車時可獲較高稅務優惠的「一換一」計劃被動，大多數車主不是用電動車，不易說服業主立案法團在停車場安裝充電設施，阻礙了電動車普及進度（見另稿）。

擬路邊裝充電柱 推廣電動的士

業界又引述政府消息稱，由於電動車價格長遠仍有下調空間，政府不會再放寬現時針對電動車提供的稅務優惠；至於商用電動車輛，據了解，過去一年政府與的士及小巴業界多次開會，商討在停車場以外的地點增加充電設施，暫未有突破進展，首部電動小巴仍未落地。推動電動的士方面，政府初步計劃於個別新發展區路邊安裝充電柱，讓的士在街上亦可快速充電。

電動車佔整體2.65%

車廠：維修及電池配套不足

運輸署資料顯示，截至去年11月只有約1.7萬部電動私家車，佔整體私家車數量約2.65%。近年新登記汽油私家車數量上升幅度有所放緩，但仍佔整體私家車的大多數。至去年11月，全港已登記汽油私家車有近62萬輛（見圖）。

香港汽車會會長李耀培表示，政府以本港電動車佔整體私家車比例較鄰近地區高自居，但他認為港府未有盡力推動電動車普及，最大問題在於充電位不足，嚴重阻礙普及步伐。另外，有龍頭汽車製造商認為，除了充電站不足，電動車的維修及電池配套亦未足夠。

批政策「時鬆時緊」 促更進取

專家：不是等市場做然後領功

香港運輸研究學會資深會員熊永達說，政府過去一直全數寬免電動車首次登記稅，2015年電動車登記數目開始飈升，但政府於2018年突然收緊政策，並推出「一換一」計劃，電動車數目增長放緩，他認為相關政策「時鬆時緊」，不利電動車普及，促政府在路線圖要更進取，「不少車廠已主動宣布停售燃油車的時間表，政府就算什麼都不做，將來電動車都會普及，問題是政府是否願意做多些，令電動車早一點普及，而不是等市場做，然後當做自己功勞」。

（預算案前瞻）

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