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【Emily】周一打疫苗 張國鈞操肌等騷肌

【明報專訊】行會、立法會議員收到通知，下周一可以率先接種國產「科興」新冠疫苗。雙料議員張國鈞話自己唔驚打針，但要提自己打針嗰日唔好著長袖恤衫。佢笑言，太太畀過立法會同事馬逢國，及外國官員同一姿勢露膊打疫苗嘅相佢參考，搞到佢噚日一開番健身室即刻去操肌。佢話內地生產嘅滅活疫苗，較外國用其他技術嘅疫苗，副作用可預見，議員去打針係想做示範，釋除大家疑慮。

泰博唔打：建議林鄭全家打

陳沛然唔跟隊：返所屬醫院打

熱血公民鄭松泰就話唔會打新冠疫苗，佢對大部分疫苗都冇信心，因為後遺症未清楚，唔係單純係咪中國製嘅問題。佢話政府想增加信心，所有問責官員都應該打疫苗，仲要帶埋家人，建議特首林鄭月娥帶埋丈夫林兆波同囝囝一齊打，「所謂虎毒不吃兒，體現信心唔係一把年紀走去打，而係會唔會叫健健康康嘅後生子女去打」。

醫學界議員陳沛然話，唔會跟立法會議員喺下星期一打疫苗，而係跟番所屬嘅醫院打。佢話唔會透露自己選擇打邊款疫苗，以免影響其他人決定。

葉劉好期待 美芬終於等到香港打

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀對科興疫苗抵港表現興奮，喺facebook話好高興，話自己每年打流感針，從來冇不良反應，好期待打新冠疫苗第一針。經民聯梁美芬亦話打疫苗係「人人為我，我為人人」，話較早前有機會喺內地接種疫苗，但佢選擇等到香港買到疫苗先打，話想同市民同心抗疫。

相關字詞﹕梁美芬 陳沛然 鄭松泰 張國鈞 葉劉淑儀 立法會議員 行政會議 新冠疫苗 新型冠狀病毒肺炎

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