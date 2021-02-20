【Emily】周一打疫苗 張國鈞操肌等騷肌

泰博唔打：建議林鄭全家打

陳沛然唔跟隊：返所屬醫院打

熱血公民鄭松泰就話唔會打新冠疫苗，佢對大部分疫苗都冇信心，因為後遺症未清楚，唔係單純係咪中國製嘅問題。佢話政府想增加信心，所有問責官員都應該打疫苗，仲要帶埋家人，建議特首林鄭月娥帶埋丈夫林兆波同囝囝一齊打，「所謂虎毒不吃兒，體現信心唔係一把年紀走去打，而係會唔會叫健健康康嘅後生子女去打」。

醫學界議員陳沛然話，唔會跟立法會議員喺下星期一打疫苗，而係跟番所屬嘅醫院打。佢話唔會透露自己選擇打邊款疫苗，以免影響其他人決定。

葉劉好期待 美芬終於等到香港打

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀對科興疫苗抵港表現興奮，喺facebook話好高興，話自己每年打流感針，從來冇不良反應，好期待打新冠疫苗第一針。經民聯梁美芬亦話打疫苗係「人人為我，我為人人」，話較早前有機會喺內地接種疫苗，但佢選擇等到香港買到疫苗先打，話想同市民同心抗疫。