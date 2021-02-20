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被律師會接管 黃馮律師行申覆核駁回

【明報專訊】黃馮律師行因涉違《律師帳目規則》及有前文員涉不誠實挪用客戶款項，去年底被律師會介入接管，業務即時結束，所有戶口及客戶資金被凍結。律師行合伙人早前提請司法覆核，要求法庭撤銷律師會接管的決定。高院法官高浩文昨日頒下判辭，稱申請方未有按既定機制申請撤回接管令，錯失機會，駁回覆核許可申請。

官：律師行錯失撤回接管令機會

申請人伍永雄是黃馮律師行合伙人；答辯人為香港律師會。判辭指出，文件顯示黃馮律師行約有2308萬元的客戶款項被虧空，亦有2264項涉客戶款項的可疑轉帳交易。法官稱，律師會有法定權力介入接管律師行，而《法律執業者》條例訂明，申請人收到接管通知後8天內，可向法庭申請要求撤回接管命令，但申請人顯然錯失機會，故不能再以司法覆核的形式介入。

法官表示明白事件令近千名客戶大受影響，想盡快取回款項，但他相信律師會的行動是以保障客戶及公眾利益為依歸，並無不妥，目前中介人正處理大量檔案，貿然歸還所有款項並完成客戶的交易會有風險。若法庭接獲申請，例如解凍部分已處理的資產，法庭會協助。

律師會發言人回覆查詢稱，黃馮律師行的文件及帳目紀錄混亂，增加介入工作的難度，目前中介人及協助的律師行正日以繼夜趕工，找出相關檔案和地契，將具迫切性的檔案交還客戶。

【案件編號：HCAL70/21】

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