擬租酒店賓館800房作過渡房 最快上半年入伙

關愛基金小組通過 下月扶貧會討論

運輸及房屋局昨向關愛基金專責小組提出，建議撥款9500萬元推行先導計劃，透過非政府機構租用約800間合適的房間作過渡房屋，而有關租期將不少於兩年，租期內每間房的資助上限建議為13.35萬元。

為期兩年 每房資助上限13.35萬

據了解，政府為求令酒店和賓館可盡快提供房間，同時避免影響其牌照，故將不會在有關房間作大規模加建及改動工程，預計最快今年上半年開始入伙。據悉，運房局將就參與先導計劃的酒店和賓館作簡化審查，如是否持有效牌照、符合地契條款、大廈公契等，整合一份酒店和賓館名單，有興趣的非政府機構可從名單中選擇酒店和賓館，再到場觀察或協商，達成共識後向運房局提交資助申請。

扶貧委員會委員施麗珊表示，喜見政府增加房屋供應，相信不少基層感興趣，她希望租金應不多於家庭總收入25%或綜援家庭租金津貼上限，以較低者為準。旅遊界議員姚思榮稱，酒店房價大減，「吸走」大量賓館客，為求在疫情下有固定現金收入，他知道有多間賓館有意參與有關先導計劃，但由於參與計劃的酒店或賓館房間須被「綁死」最少兩年，日後一旦通關，亦難以騰空房間應市，故有意參與的酒店較賓館少。