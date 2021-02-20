IT界賄選3人罪成 官：背後必有人策劃

曾WhatsApp傳楊全盛選舉小冊子

首兩名被告任職的士司機，分別為「的總」幹事李林昌（47歲）及會員陳俊成（60歲）；第三被告為陳的女兒、醫院行政助理陳曉彤（31歲）。庭上透露，被告案發時均為「電機暨電子工程師學會」（IEEE）會員，於2016年4月提交功能組別選民登記表，成為資訊科技界選民。

黃官逐一分析被告在錄影會面的口供，批評他們謊話連篇。對於首被告聲稱不知道加入IEEE可獲選民資格，又否認知悉資訊科技界選舉，黃官形容說法荒謬，因為根據WhatsApp對話，首被告向次被告談及「早排填左IEEE會員通告，錢喺我手中」，又傳送楊全盛的選舉小冊子，提醒對方前往投票，明顯清楚知道會籍與選舉的關係。

官：職業無關 不會無故加入IT團體

次被告及第三被告聲稱為報讀課程或打發時間，所以登記做IEEE會員。黃官認為，這對父女的職業與電子工程「風馬牛不相及」，不會無緣無故加入一個專業團體，加上次被告曾在WhatsApp發送楊全盛的宣傳單張，揚言女兒沒有投票就「對唔住我囉」，明顯是向家人施壓。

黃官續稱，涉案者的選民登記表上，同樣將IEEE英文全寫中的「Engineers」錯寫為「Enginess」，情况過於巧合，而且各人的對話屢次提及1000元報酬，可以推斷1000元是投票予特定候選人的誘因，遂裁定3人罪成。3人獲准保釋至3月5日判刑，以待索取背景報告。

【案件編號：ESCC2067/19】