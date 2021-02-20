Twitter發布警服淫照 「警癡」認罪

【明報專訊】自稱非常癡戀及仰慕警察的43歲男「警癡」，涉於去年6月至10月在社交平台Twitter發布共75項男性淫褻相片及影片，當中有人身穿「香港警察」制服。男子被捕後承認自己是部分相片中的主角，他昨日在東區裁判法院承認一項發布淫褻物品罪，求情時透露過往曾冒警及潛入警署偷制服被定罪。被告須還押至3月5日判刑，以待索取其背景報告。
被告嚴滶鋒（43歲），曾任職業訓練局兼職職員，他被控於去年6月23日至10月30日間，在香港於社交媒體平台Twitter發布淫褻物品，即11段影片及64張相片。
曾潛入警署偷制服罪成
代表被告的資深大律師清洪求情稱，被告「非常癡戀及仰慕」警察，他過往的3次案底均與此有關，例如他曾潛入警署偷制服被定罪。今次被捕後，被告已向精神科醫生求診，預計會失去工作，現已十分後悔。
案情指出，網絡安全及科技罪案調查科警員去年10月發現一個名為「西裝制服の日常」的Twitter帳戶，上載展示男性性器官及性行為的照片及影片，當中有人身穿警察制服。警方其後鎖定被告並搜查其住宅，檢獲警察制服及配件。
翻查報道，被告曾於1998年潛入警署偷去警察制服；另2007年混進警隊畢業典禮上，穿上總督察制服拍照。2012年他偷去任高級督察室友的委任證，潛入警察學院，其後被裁定盜竊、冒警等罪成，判囚19個月。