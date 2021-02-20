Twitter發布警服淫照 「警癡」認罪

被告嚴滶鋒（43歲），曾任職業訓練局兼職職員，他被控於去年6月23日至10月30日間，在香港於社交媒體平台Twitter發布淫褻物品，即11段影片及64張相片。

曾潛入警署偷制服罪成

代表被告的資深大律師清洪求情稱，被告「非常癡戀及仰慕」警察，他過往的3次案底均與此有關，例如他曾潛入警署偷制服被定罪。今次被捕後，被告已向精神科醫生求診，預計會失去工作，現已十分後悔。

案情指出，網絡安全及科技罪案調查科警員去年10月發現一個名為「西裝制服の日常」的Twitter帳戶，上載展示男性性器官及性行為的照片及影片，當中有人身穿警察制服。警方其後鎖定被告並搜查其住宅，檢獲警察制服及配件。

翻查報道，被告曾於1998年潛入警署偷去警察制服；另2007年混進警隊畢業典禮上，穿上總督察制服拍照。2012年他偷去任高級督察室友的委任證，潛入警察學院，其後被裁定盜竊、冒警等罪成，判囚19個月。

【案件編號：ESCC2526/20】