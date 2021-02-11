DSE中文改革 卷二增500字實用寫作

稱只需完成簡單任務

教育局早前向中學發出的諮詢文件，提出中文科四卷合併為兩卷，並取消卷三「聆聽及綜合能力」和卷四「說話能力」。卷二寫作能力將新設「實用寫作」部分。考評局評核發展部高級經理（中文）譚慕儀稱，不少教師誤以為該新增部分等同目前「聆聽及綜合能力」卷中的實用文寫作，她強調兩者並不相同，學生只須於「實用寫作」部分完成簡單任務（見表）。

加強重視閱讀 設「建議篇章」

教育局的諮詢文件又指出，為加強對閱讀的重視，會在各學習階段提供「建議篇章」。教育局課程發展處總課程發展主任（中文）何燕萍稱，有關的專責委員會正揀選篇章，局方亦會提供篇目分析的資源。多名教師關注建議篇章是否與目前公開試閱讀卷考核的「指定篇章」（俗稱範文）一樣必須教授，何燕萍澄清，有關建議篇章並非考試的材料，並稱指定篇章於2018年才於中學文憑試推出，暫時不會更改指定篇章的數量，並會在若干年後再審視。

教師稱無樣本試卷難表態

有與會的資深中文科教師表示，該科的考評方式及實際操作仍有許多未知之數，現在就要求學校於諮詢文件表態有一定難度，舉例稱局方要求學校就卷二新增的實用寫作佔分比重表達意向，但局方至今並無提供樣本試卷，教師暫難作決定。