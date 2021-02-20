消息：立會五直選區 或拆細增數目 韓大元：選制未保愛國者治港

新華社前日引述中聯辦法律部前部長王振民稱，香港選舉有港獨分子當選，說明目前制度有很大安全隱患，要與時俱進。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，王振民和韓大元的說法反映完善選舉制度事在必行，料「有些舉措會出來」。全國人大常委譚耀宗昨在網媒「香港01」撰文，稱香港需建立有效機制貫徹愛國者治港，「面對這樣的形勢，香港的選舉制度是否應該有所調整以作應付呢？」

羅健熙料改動削選舉認受性

民主黨主席羅健熙稱難預料當局如何改動選舉制度，但相信有關改動定會進一步削弱選舉認受性、減低民主派參政空間，亦令香港民意無法在體制內反映。

韓列5缺漏 未體現國家意志

韓大元在訪問中表示，落實「愛國者治港」有必要在法治軌道上進一步完善香港選舉制度，以確保選舉安全。他表示要將選舉安全作為國家安全的核心要素考慮，並提到香港民主和選舉制度發展存在至少5個漏洞和缺陷（見表），包括：國家意志與利益以及香港社會的整體利益無法有效體現在選舉制度的具體運行之中。

葉劉：打「民主」旗號就當選選委

曾參選特首的葉劉淑儀回應時舉例，選委會選舉是全票制，近年候選人只要打住「民主」旗號便可當選；上屆會計界選委選舉，因人數較多的年輕會計師多不滿政府，資深會計師樓合伙人絕大部分落選，「這便不是均衡，只是伙記的意見，無老細的意見」。她說選民資格多年無檢討，「好多人搏命組織工會，好多這類『造票』」。她認為韓大元提到「選舉安全」，因這樣的選舉制度很可能選出非愛國愛港的特首，無法確保「愛國愛港者治港」。

張國均：守參選資格 仍有漏網

民建聯張國鈞稱，過去幾年有些人走進立法會、區議會，但根本否定建制、特區和中央政府的政權，只希望獲得憲制權力推翻制度。他說中央或智囊見到這情况，這兩日點出制度中的虛位，表明中央政府不會容許。他說處理候選人資格是一關，但可能會有漏網之魚，相信未來會嚴謹把關。

熱血公民鄭松泰相信，中央政府對立法會、區議會選舉制度會全方位收緊。立法會方面，他說現時細政黨能在比例代表制下「偷雞」，料中央可能會將目前五大直選區劃細，「拉到平均每區5、6席」，建制派能穩取3席，剩下席位能排除相對激進、偏離傳統泛民的政黨或候選人。