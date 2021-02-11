砸優品360 13歲印度裔少年判感化院

官：應向媽媽道歉

13歲男被告承認於去年2月1日、2日及24日犯案，被告母親到庭旁聽。辯方求情時表示，被告願意改過自新。

裁判官判刑時表示，被告不算聽教聽話，本案亦不是他初次犯事，「請你體諒你媽媽，你媽媽已經好辛苦」。裁判官說，被告母親一直寄望他生生性性，幫輕家庭負擔，「你無法幫忙就算，起碼不要加添她的煩惱」，遂判被告入感化院，須留有案底。被告早前牽涉另案，被判感化，裁判官撤銷原有的感化令。

男生藏萬用刀罪成 判社服令

另外，18歲男生周銘鴻於前年11月11日「三罷」行動中，在鰂魚涌康怡廣場北座外，藏有一把可摺萬用刀，早前在東區裁判法院經審訊被裁定一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪成。裁判官張志偉昨判刑時表示，涉案萬用刀不屬大型工具，不會造成大型破壞，加上被告已還押3周，相信已受到教訓，故判處他240小時社會服務令。

【案件編號：TMCC700001/21、ESCC747/20】

（反修例風暴）