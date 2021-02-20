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港聞二

證據不足 女護國慶日集結罪脫

【明報專訊】前年10‧1多區爆發衝突，9人被控於黃大仙區參與非法集結，其中8名男女獲裁定非法集結罪表證不成立，餘下一名30歲女護士表證成立，昨於西九龍裁判法院聽取裁決。裁判官表示，當日黃大仙不同地方有人集結堵路，控方無足夠證據證明女被告於控罪書上的街道非法集結，裁定她罪名不成立。

私家註冊護士李咏梅（30歲）原被控於黃大仙鳳德道及盈鳳里犯案。裁判官黃士翔昨裁決表示，被告當時穿黑衣黑褲及藏有溪錢，但控方沒傳召截停她的警員作供，法庭無法得知她被截查前的行為，而且黃大仙不同地方都有人示威，不能排除她循小路跑回盈鳳里，從沒參與盈鳳里的集結，遂裁定她脫罪。

沒傳召截停警 難知截查前行為

同案8名被告早前被裁定表證不成立，依次為高子晉（25歲）、甄健輝（22歲）、許忻陽（25歲）、羅妙霏（24歲）、林坤煒（22歲）、鍾孝庭（19歲），以及分別15歲及14歲的男生。

針對上述8名被告，黃官引述警員供稱當時有兩批黑衣示威者出現，一批人從盈鳳里跑向龍翔道，另一批人從龍翔道的小路跑回盈鳳里，法庭無法肯定8名被告屬於哪一批人，所以沒證據顯示他們曾參與盈鳳里的非法集結，裁定他們控罪表證不成立。

官不同意警員互抄證供

對於辯方早前稱警員有互相抄襲證供之嫌，黃官不同意，表示他們來自同一職業，會使用類似字眼並不出奇，即使錯誤之處相同，亦不影響警員的證供可信性。

另外，去年5月8日為科大學生周梓樂逝世半年，市民發起於旺角舉行悼念活動，其間社工伍文浩（25歲）和案發時15歲的少女被指違反當時的8人限聚令，二人否認參與禁止群組聚集受審，案件昨於九龍城裁判法院裁決。裁判官梁嘉琪表示，4名警員證人均未能認出兩名被告，亦不知二人有否牽涉在百老匯電器外的百人聚集當中，最終裁定二人罪名不成立。

【案件編號：WKCC 3817/19、KCFS 500011&750004/2020】

（反修例風暴）

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