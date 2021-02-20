理大突圍12人控暴動 11人被拒保釋

首批理大逃出者上庭

12名被告依次為郭添明、嚴家朗、許寧軒、羅姓男生、李嘉希、馬嘉惠、陳頌欣、陳俊邦、鍾泯浚、郭志帆、袁太林和李日朗，年齡介乎16至30歲，其中7人報稱學生，陳俊邦報稱是伊利沙伯醫院非緊急物料運輸服務員。郭志帆獲准保釋外出。

12人分別被控一項暴動罪，指稱他們於2019年11月18日，在九龍暢運道和科學館道香港理工大學一帶與其他不知名者參與暴動。另嚴家朗、許寧軒、李嘉希、馬嘉惠、鍾泯浚、郭志帆各被加控一項暴動罪，指稱6人分別於同年11月17日，在理大與其他不知名者參與暴動。鍾泯浚以及郭志帆另被控一項無牌管有無線電通訊器具罪。

據了解，有片段顯示當日有一批人聚集於理工大學一出口沿暢運道逃走。警方於科學館拘捕17人，當中12人昨被帶上庭，其餘5人當中，4人已離港，另一人有其他案件在身。

【案件編號：KCCC519-530/21】

（反修例風暴）