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民陣預30萬人集會 警司：料每小時3萬人 8‧18非法集結案 辯方質疑警沒助市民離維園

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等7人早前否認組織和參與2019年8月18日維園流水式集會，案件昨在西九龍裁判法院續審。集會當日有份指揮的警司在盤問下稱，雖然民陣預計有30萬人參加集會，惟集會時間介乎中午12時至晚上11時，故估計每小時只有3萬人出席集會。

案發時為北角指揮官的警司張永勤供稱，他曾要求下屬就集會作風險評估，有關報告最終認為，集會可能和平進行，或造成規模較小的擾亂，未見會對公眾安全和秩序造成顯著影響，惟「幾乎肯定」會出現危險，例如嘈音滋擾，以及估計大多數參加者於集會開始前半小時到場，將造成擠塞等。

警評估集會可能和平進行

張永勤在盤問下表示，估計整個維園可容納16萬人，警方亦計劃透過「潮水式」策略疏導集會人群。雖然民陣預計有30萬人出席集會，惟他無法估算人數何時達到高峰，集會時間亦介乎中午12時至晚上11時，故估計每小時只有3萬人出席集會。張又稱，根據過往經驗，人群主要在東和西邊閘口出入，故認為人群可循北和南邊閘口離開，當日亦沒作出任何計劃，以確保有關閘口不受阻塞。

官：不會檢視警反對遊行原因

辯方指出，既然警方事前情報估計遊行將繼續，為何當時不安排警員在場協助市民離開。張回應說，假如警方封路，不止影響中環和灣仔的交通，人群亦可能改為佔據街道，而不進入維園。他又表示，由於涉案遊行屬跨區公眾活動，故該活動由港島總區指揮。

法官胡雅文一度表示，法庭不會檢視警方反對遊行的原因，質疑辯方盤問的方向。代表黎智英的資深大律師蔡維邦回應，辯方有意探討警方疏散人群的策略，批評控方傳召的高級警務人員只對半條高士威道有管轄權，情况非常不理想。

另外，前日被高等法院拒絕保釋的黎智英，昨繼續由囚車押送到庭。黎的年幼外孫女一度由母親帶同到庭，並趁小休時與黎相隔犯人欄談話。

【案件編號：DCCC536/20】

（反修例風暴）

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