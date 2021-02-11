首宗串謀暴動案 6人罪名不成立 租Airbnb單位檢「汽油彈原料」 官：存太多可能性

旁聽者拍手 被告憂律政司上訴

6名被告依次為張浩輝、胡凱富、陳子斌、蘇美莉、李盈莉及沈卓勤（見表），他們否認一項於2019年9月28日至10月1日，串謀其他人參與暴動罪名，以及一項串謀非法集結的交替控罪。宣判一刻，旁聽的人不禁拍掌，兩名女被告亦在犯人欄內相擁。張浩輝則在庭外表示，對結果感到鬆一口氣，惟擔心律政司一方會上訴，但現時會繼續自己的電競事業。

「串謀」須3人協議犯罪

不能為不知名者

法官沈小民裁決時先指出，法律上，「串謀」控罪要求兩人或以上有犯罪協議就可定罪，惟現時控罪還涉及暴動或非法集結，兩者均要有至少3人集結在一起的犯罪元素，因此「串謀暴動或非法集結罪」亦至少要有3人訂立協議，或由兩人同意會多找一名第三者犯罪。沈官強調，該第三者不能為任何不知名者，必須有份訂立該協議。

沈官表明，前年10‧1確有涉及汽油彈的示威發生，惟首5名被告早於當天凌晨4時被捕，而第6被告沈卓勤在控方案情中亦只是租客角色，因此處理本案時，須避免有「後見之明的偏頗」，強調自己不會考慮案中被告被捕後的示威情况。

對於警方在單位內搜出大量示威物品，包括對講機、布條、空玻璃樽等，並指稱物品與在場的首5名被告有關，沈官認為控方說法過於武斷，因單位明顯供起居用，內裏每樣物品均有日常合法用途，尤其是布條置於灶頭邊，部分空玻璃樽亦有檸檬在內，沈官更反駁，這些物品是否如控方所指為汽油彈原材料有「商榷餘地」。

玻璃樽內藏檸檬

官：被視汽油彈原材料可商榷

沈官再分析，假如所有被告有着同一目的，例如去參加示威並投擲汽油彈，合理推斷是單位內可找到汽油彈製成品或半製成品，「但客觀事實卻是恰恰相反，沒有汽油彈的製成品或半製成品，甚至連漏斗也沒有」；即使把單位看成「物資站」，供各被告及其他不知名者取物資，亦難以推論出他們為着同一個協議去參與暴動。

就交替的非法集結控罪，沈官提及，即使警方在單位內搜出示威者常用的防護裝備，亦不等於各被告必然參與非法集結，反而案發期間在港島區有獲不反對通知書的合法遊行舉行，各被告有可能只是為了參與合法遊行。沈官基於「控方案情實在存有太多可能性」，難以推論出各人有串謀協議，故裁定6人所有罪名不成立。

【案件編號：DCCC908、918/19】

明報記者

（反修例風暴）