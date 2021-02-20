初確助導倘確診 港台兩廈強檢

與染疫髮型師無接觸 未知關聯

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，港台首名確診的髮型師在2月11日發病，傳染期為9至11日，而初步確診的助理編導最後於2月10日上班，曾在5至7日到化妝間取外景服裝，逗留時間短，且非在髮型師的傳染期內到訪。

歐說，暫時未找到兩宗個案的關聯，不排除環境因素致感染，若助理編導終確診，將會向港台員工發出強制檢測令。他說，第一宗確診出現時已要求港台員工測試，暫未有新個案。該助理編導在2月5至7日拍外景，曾到訪石硤尾美荷樓、西九文化區、牛津道、新蒲崗旺景工業大廈、北潭涌鯽魚湖。他亦有密切接觸者初步確診。

一度稱到化妝間者須檢疫 後撤回

被問撤回2月9至11日到訪電視大廈化妝間所有人要檢疫的決定，是否因避免局長檢疫，歐家榮稱，與確診病人在傳染期共處同一地方的人才會被列為密切接觸者，會基於科學和公共衛生評估，不會因其背景作考慮。港台發言人說衛生署稱是經再三評估，有關者毋須檢疫。

勞福局回覆稱，局長及其新聞秘書會遵從衛生防護中心建議，局長早前已接受檢測，結果陰性，昨日提交第二個檢測樣本。

（疫情第四波）