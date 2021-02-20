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增12本地個案 2/3源頭不明 3食肆員工確診 麥當勞兩店中招

【明報專訊】政府周四放寬食肆重開晚市，但疫情反覆，昨日有12宗本地確診個案，源頭不明個案比例彈升至逾六成（8宗），其中3宗均涉食肆員工，包括大坑「拉麵來」廚師、天后「御名軒」酒樓知客，以及中環莊士大廈麥當勞廚師。另有一名梅窩麥當勞的員工亦初步確診。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，根據流行病學調查，確診個案在農曆新年期間有許多聚會，同時不明個案比例上升，擔心有隱形傳播，並說因聚會感染的個案可能還未浮現，要密切留意有無反彈。

防護中心：過年聚會個案或未浮現

本港昨日新增13宗確診，包括一宗輸入，4宗本地有關聯個案及8宗源頭不明。源頭不明佔本地個案的比例由前日的37.5%升至66.7%。此外，昨日有10多宗初步確診。8宗源頭不明確診個案當中，有3人是食肆員工，包括一名29歲「拉麵來」廚師，2月11日出現病徵，他在大坑分店工作，最後於18日上班，11日曾到旺角黑布街分店工作。拉麵來前日在facebook表示，即時停業14日並安排全店消毒。

此外，麥當勞有兩間分店的員工感染，包括昨日確診的莊士大廈分店廚師，他無病徵，最後於15日上班，16日取的樣本呈陽性。而梅窩麥當勞亦有一名員工初步確診，最後上班日為17日。麥當勞回應稱，為保障顧客及僱員安全，兩間餐廳知悉事件後於同日即時關閉，安排深層消毒、銷毁所有已開封食材及安排僱員進行病毒測試，餐廳將關閉至另行通知。另外，周三初步確診的「御名軒」知客昨日確診，她同樣無病徵。

有3間食肆員工確診，當局會否索取顧客資料？歐家榮回應稱，一般食肆顧客，除非知道與受影響員工有密切接觸，一般也不會列為密切接觸者。他說，防護中心做流行病學調查時會看實際情况，一般毋須索取顧客名單。

觀塘安老院護理員確診 70人檢疫

另外，觀塘佛教沈馬瑞英護理安老院的一名50歲女護理員確診，她在17日發病，同日最後上班。她主要在4樓照顧院友，傳染期2月15、17日均有上班，該層的52名院友及18員工被列為密切接觸者，送往亞博檢疫中心。病人的兒子亦初步確診，同在2月17日發病。位於筲箕灣、供嚴重智障兒童入讀的明愛樂義學校亦一名14歲寄宿男童確診，屬源頭不明，男童2月11日年三十晚回家，14日發病，17日返校，同日被發現發燒，學校15名員工及9名學生要檢疫。

葵涌消防群組擴至7人

至於爆發疫情的葵涌消防局，群組擴大至7人，包括4名消防員及3名密切接觸者。4名感染的消防員中，包括一人隸屬荔景消防局，他曾在2月4及5日到葵涌消防局替更，而5日出現屙嘔徵狀。歐家榮稱，該名消防員入院後抗體呈陽性，代表不是新近發病或感染，但無法判斷他抑或是較早前的個案屬於傳播源頭。衛生防護中心追蹤過後，有幾名青衣消防局及青衣南消防局的消防員要檢疫。

（疫情第四波）

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