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假陽性事件 食衛局發警告信 涉搖樣本影響結果 華大助理被捕

【明報專訊】新冠病毒檢測承辦商華大基因1月底至2月初出現16宗假陽性個案，華大基因其後翻查閉路電視，揭發上周有人懷疑三度故意搖晃盛載深喉唾液的樣本器皿，影響檢測結果，遂報警。警方前日拘捕華大基因一名24歲化驗室助理，涉嫌刑事毁壞。食衛局就發現假陽性個案一事向華大基因發警告信。

食衛局回覆查詢稱，就華大基因測試現假陽性個案，已要求對方即時深入調查，盡快提交調查報告。此外，華大基因本月4日起亦採取糾正措施，採用不同的技術平台自行覆檢樣本，再經衛生署更仔細覆檢。局方亦已就事件向華大基因發警告信，要求即時跟進及改善，如情况未改善，會考慮終止與華大基因的合約。政府將繼續密切留意其改善措施，確保所採購檢測服務符合水平。華大基因亦正按政府要求安排第三方專家審視調查報告。就警方的調查，局方不作評論。華大基因稱，已將內部調查結果呈交有關部門，暫未有其他回應。

內部查CCTV揭發 涉刑毁

大埔警區助理指揮官（刑事）宋程慧稱，警方上周四接獲大埔工業邨大富街一私營化驗所主管報案，懷疑一名員工上周二至四（2月9至11日）分別3次故意搖晃化驗所內盛載深喉唾液的樣本器皿，並影響檢測結果。化驗所經內部調查，初步排除是機器、環境或測試器具問題，懷疑檢測結果受人為因素影響。據悉，華大基因就1月29日、2月1及2日檢測的個案中發現16個假陽性樣本做調查，並在檢視閉路電視時揭發事件。

大埔警區重案組第1隊接手調查，經蒐證及情報分析，前晚10時許在北角拘捕一名24歲化驗室男助理，涉嫌刑事毁壞，正被扣查，初步相信化驗所內無其他人涉案。該男子去年11月入職，犯案當日有上班，警方正調查犯案動機。宋程慧強調，該化驗所初步陽性結果均經由衛生署覆核，警方會聯絡署方了解受影響範圍及巿民。

業界：樣本或溢出交叉污染

香港醫務化驗所總會主席李偉振說，一般PCR（聚合酶鏈反應）化驗時，會將不同病人的樣本提取入一塊多孔板中再放入儀器分析，若搖晃多孔板，孔內樣本可能溢出與其他病人的樣本交叉污染，影響檢測結果。李續稱，一般化驗人員很少搖晃多孔板，但多孔板一旦被搖晃亦難憑肉眼察覺，若同一批次樣本出現大量陽性個案，實驗室就可能以翻查閉路電視等方法調查。

李續說，實驗室人員需按實驗室標準操作守則工作，若規定不可搖晃多孔板，人員無遵守就可能是失誤或失責；但若守則寫可搖晃多孔板，則可能是守則出問題。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎 樣本瓶 深喉唾液 華大基因

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