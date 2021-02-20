刊憲沒提交假資料違法 未賦權警執法

食衛局長2月17日以刊憲形式，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）發出有關進入場所掃「安心出行」二維碼或登記資料的指示，當中沒有交代市民提供虛假資料屬違法，只提及如場所未有確保顧客掃描二維碼或登記資料，食肆不得放寬至四人一枱及晚市堂食至10時，而599F章本身列明，如餐飲業務負責人不遵從有關指示，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

警只能勸喻 食署：適時嚴厲執法

據了解，食環署主力執行上述指示，警方角色較次要，亦無法例依據就市民提供虛假資料執法，若收到舉報，警方只能到場作勸喻，如有其他違法行為會執法，食衛局亦無向其他執法部門發出具體執法指引。

本報昨就市民提供虛假資料的執法事宜，向食衛局、食環署及警方查詢。食環署說初期會以宣傳教育為主，其後會在適切階段採取嚴厲執法行動。警方口頭回覆稱暫時沒有資料補充，着本報向食衛局查詢。

食衛局稱，食肆負責人若對顧客提供的資料有懷疑，可拒絕該人進入處所；如負責人已採取一切合理步驟確保顧客在進入處所前已填寫相關資料，可視為合理辯解。

中圖重開 職員即場致電核實填報電話

康文署昨起重開體育館及圖書館等。中央圖書館昨午1時重開，開門前有近百人排隊，館外有3張枱登記市民資料，如市民選揀填寫資料，職員會提醒他們填全名，並會當面致電市民填寫的聯絡電話，確保打通，方讓對方進場。有中年女士不滿要登記資料，撕碎表格後離開。

室內體育場地亦有類似核實電話的做法，惟維園等室外場地則只貼有二維碼，無職員安排進入者掃碼。一年無踢波的李氏父子昨日特意到銅鑼灣維園一解「足球癮」。

另外，醫管局員工陣線前日擺街站稱「安心出行」監控市民。醫管局及創科局昨發聲明，呼籲相關醫護人員停止發布失實資訊。

（疫情第四波）