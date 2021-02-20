加人助掃碼 連鎖快餐店成本增 經理：集團每月料多花百萬元計

談買外賣免掃 陳肇始：溝通可更好

食衛局長陳肇始前日就有關買外賣的人是否需要用安心出行或登記的回應，與政府刊憲內容有出入。陳肇始昨日在商台《在晴朗的一天出發》澄清，食環署考慮到餐飲處所的外賣顧客一般不會脫口罩，逗留時間較短，所以接受外賣顧客及提取外賣的速遞員不掃描安心出行。她說「執行上看清楚整體情况，有澄清，或者規例再演繹，一般都會發生」。被問到她是否與食環署溝通不足，導致前日情况尷尬，她說「大家防疫抗疫，不同同事在同一時間都做不同東西」，又稱「食衛局、食環署，大家都互相包容，溝通上如果可以能夠更加完備，可以更好」。

經理：生意額與晚市只做外賣相若

另外，據了解行政署昨向部分公務員發電郵稱，3月1日起如不掃描「安心出行」便不能進入政府建築物，公務員如因而沒上班，會被視作曠工。

連鎖快餐店經理周先生（化名）表示，他管理數間分店，一日營業14小時，他需安排每店增聘兩人在門外協助顧客掃碼及填報資料，兩人分兩更、每更8小時工作，時薪45至50元不等，以其工作集團有約150間分店計算，估算集團每個月要多花逾300萬元，「相等於十幾間分店一個月盈利」。他說其分店恢復晚市堂食之後，每日生意額比之前晚上只做外賣相差無幾，但經營成本卻上升。他又說，觀察一天後發現要控制餐廳出入口，教導市民使用安心出行，往往需要兩三個人，而他工作的集團曾有快餐分店被票控，前日食環署亦有派員到部分分店檢查廚房及「安心出行」實施情况，故其公司要「執正來做」。他期望之後顧客熟悉整個流程後能自動自覺。他又批評政府政策朝令夕改，「唔知道下一步要做乜，但又無實際補貼」。

另一名在美食廣場任職管理人員的A先生（化名）說，每個月需多花1.8萬至3萬元增聘人手，而因要抽調熟手員工負責安心出行或填表的監察工作，增聘的「新手」就填補清潔或打雜工作，令整體運作受影響，處理文件或清潔速度都下降。

大快活每店增兩員工助登記資料

本報向大家樂、大快活、美心MX、麥當勞及KFC查詢新政策下增加多少人手及成本，大快活表示每間分店已增加至少兩名員工協助堂食客人登記資料；麥當勞及KFC均表示對查詢無補充；大家樂及美心MX截稿前沒有回覆。

（疫情第四波）