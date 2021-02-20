百幼園申檢測換復課 中小學10餘間

復課元朗中學：區內學生較需照顧

位於元朗區的路德會西門英才中學下周一會全校恢復面授課，助理校長陳耀輝稱，該區學生需較多學校照顧，不少家長反映學生在家學習較「散漫」，希望盡早讓學生回校，經校董會及家教會同意後，校方便安排教職員檢測。他說，新年前同事已檢測，剛好滿足了教育局的要求，下周一可全校復課，開學後教職員會再做檢測。

陳耀輝稱，該校的檢測工作由校務處統籌，教職員可直接把檢測樣本樽交回學校，校工會身穿全套保護衣收集，並代交至指定診所，方便教職員。

教局：復課3天前申請即可 料續增

有教育團體批評教育局提出要全校教職員檢測才可復課的條件，教育局回應稱有關「彈性安排」是希望給予個別學校多一個選擇，並非強制要求。教育局稱，目前學校一般仍在學校假期之中，部分學校可能需要更多時間與持份者溝通，以便選擇及安排，相信大部分學校在假期後會先以不多於全校人數三分之一為限的方式恢復半天面授課堂。局方稱，由於學校可在決定全校復課的3天前遞交申請，預計稍後仍會收到其他申請。

（疫情第四波）