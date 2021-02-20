百萬劑科興抵港 陳肇始：審批無降標準

聶德權謝中央支持 陳：京無施壓

首批科興疫苗昨傍晚空運抵港，工作人員即檢查及核對以確保符合冷鏈運輸標準及產品規格，聶德權和陳肇始於機場視察。聶德權表示，很高興看到由內地研究和生產的疫苗抵港，又感謝中央政府支持。陳肇始稱是令人振奮的日子，亦是防疫里程碑，希望市民支持疫苗接種。中聯辦副主任仇鴻表示，國產疫苗抵港體現中央政府對港人的真誠關心和對香港抗疫工作的大力支持，又說中聯辦支持港府抗疫。

陳肇始接受路透社訪問時又表示，政府沒有將任何新冠疫苗政治化，未有降低審批科興疫苗的標準，北京亦沒有就此施壓，又稱不應將疫苗接種過程政治化。

衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會昨日舉行聯席會議。被問到早在委員會昨日開會前，政府已建議長者成優先群組接種科興疫苗，會否對委員的決定造成壓力或影響結果，衛生防護中心總監林文健解釋，聯合科學委員會早在1月已開會，根據世衛指引和科學證據制定了優先接種群組，當中包括長者，決定近日再由政府公布，不存在政府先公布再由科學委員會急忙通過。

（疫情第四波）