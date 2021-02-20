科興數據不足 科委會倡長者可打 「好處大過不打」 稱首兩期研究顯示安全有效

未受控長期病患及孕婦不宜

政府前日公布下周五起為60歲或以上長者等優先群組打疫苗，最先供應的是昨已到港的科興疫苗，衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會昨開會，討論長者等群組是否適合打科興疫苗及有何要留意，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在會後說，科興第三期臨牀研究中60歲或以上的數據只有400多人，未達統計學上意義，但從第一二期數據可見，長者接種該疫苗安全、可誘發免疫力，委員會認為長者打科興疫苗的好處遠超不打，建議60歲或以上長者可打科興疫苗。

劉又稱，若60歲或以上者本身有嚴重長期病，如高血壓和糖尿病，且病情未受控，如血壓高達180mmHg，暫不應打科興疫苗，待病情受控才打。他又說，科興疫苗禁忌包括有嚴重過敏、以往有藥物敏感者、患吉巴氏綜合症等，而孕婦和計劃懷孕者亦不宜接種。

疫苗可預防疾病科學委員會委員林永和解釋，雖然科興疫苗在60歲以上人群使用的數據較少，但委員討論後相信長者接種益處大於風險，但委員建議衛生署應向提供接種服務的醫生提供更詳細的接種指引，例如高血壓和高血糖病情控制到什麼情况下適合接種等。至於接種後多久才適合懷孕，林永和稱目前無相關數據，但按常理推斷，接種兩劑疫苗後，相隔一個經期後應可開始準備懷孕。

科興BioNTech如何選

科委會劉宇隆：不盼比較 尊重自由意志

昨日記者會上，記者多次問及市民要如何選擇科興和BioNTech兩款疫苗，劉宇隆說，不希望比較兩款疫苗，應尊重每個人的自由意志，會公開數據，市民可自行決定，長者若不知如何選擇則可問子女，「根據個人情况，有啲人比較老餅、傳統，佢咪揀一個比較傳統技術平台製造嘅滅活疫苗；如果你係比較先進，咪可能揀另一隻囉」。他說自己會打科興疫苗。

許樹昌：倘六七成人打 多措施可放寬

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌說，接種疫苗是控疫中長線策略，因疫苗分批抵港，估計短期內未必很多人能接種，戴口罩、娛樂場所限人數等措施或要維持，但若有六七成或以上人口打疫苗，有群體保護效應，很多措施可放寬。劉宇隆亦說，若少過六七成人打疫苗，生活難接近回復正常。

許又說，若開始接種後發現吉巴士綜合症、橫慣性脊髓炎等嚴重副作用突然大量出現、可能高過背景發病率，就一定要煞停接種。

港大學者將追蹤監察接種者數年

至於接種疫苗後需否驗抗體跟進疫苗效力，許樹昌稱會和港大專家裴偉士合作研究，每款疫苗跟進200名接種者3年，並和超過300名康復者的抗體水平做比較。港大公共衛生學院教授高本恩稱，本港接種計劃推行後，會邀請約1500名接種者參與港大的研究計劃，於未來4年定期監察他們接種疫苗後抗體濃度和可持續時間。

明報記者

（疫情第四波）

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