鐵騎士捱撞捲貨車底亡 貨櫃碼頭任機手 同事讚有義氣

事發前晚11時25分，一輛綿羊仔電單車沿葵涌貨櫃碼頭南路往葵涌方向行駛，駛至3號迴旋處對開時，遭另一輛沿同一方向行走的百佳貨車撞倒，鐵騎士被捲入車底，遭貨車拖行一段路再被左後輪輾過，貨車司機駛前一段路後始停下。53歲姓張鐵騎士被困車輪昏迷，消防救出後由救護車送瑪嘉烈醫院搶救，惟延至零時07分不治。

百佳稱對事故感難過，涉事司機為物流服務外判商僱員，已聯絡外判商跟進，並全面配合警方調查。百佳稱，該司機最近休息日為上周五至本周一，周二返回工作崗位。涉事貨車性能良好，去年4月通過政府驗車測試，上月通過內部檢查。

與前妻育3子女 去年底再婚

據了解，死者張建廈外號「臣王」和「老臣」，是香港國際貨櫃碼頭（H.I.T.）資深機手，入職逾20年，前晚下班後駕電單車回家時發生意外。有認識他多年的機手形容他「有義氣」，會主動幫助遇上不公的「碼頭兄弟」。該機手稱張與前妻育有3名子女，最細仍就讀小學，他去年底再婚，本希望擺酒廣邀一眾「碼頭兄弟」見證第二度成家，惟因疫情影響未能大排筵席，至前晚更遇車禍喪命，工友均感十分惋惜。H.I.T.回覆時證實死者為其員工，對其離世深感哀痛，並已聯絡其家人，提供所需協助。

現場地下留有大灘血迹，以及屬於鐵騎士的頭盔和手套，該頭盔擋風鏡損毁鬆脫，電單車則被撞至飛彈數米外。

貨車司機涉危駕被捕 稱不知出事

33歲姓陳貨車司機無受傷，報稱當時不知發生意外，只是行駛期間發現車輪有異樣才停車察看，陳男沒有受傷，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，目前正扣查，新界南總區交通部特別調查隊接手調查。