原最高檢察院主任王松苗 任中聯辦秘書長

王松苗是安徽岳西人，1990年從華東政法學院法律系法學專業畢業後，一直在最高人民檢察院工作，離任前為最高人民檢察院辦公廳主任兼新聞辦主任，其間在《檢察日報》工作達22年，歷任編輯、評論部主任、副總編輯和總編輯。

簡歷未見涉港澳 劉兆佳：免卻利益關係

劉兆佳回覆查詢表示，王松苗無香港經驗反可免卻本地利益關係，相信他會就中聯辦涉及維護國家安全、推動愛國者治港、壯大團結愛國陣營，吸納新人才等工作。

另外，新華社昨刊出中聯辦法律部前部長、清華大學港澳研究中心主任王振民訪問，王稱「愛國者治港」是「一國兩制」的應有之義和核心內容，是建立健全、發展完善特區政治制度和體制必須遵守的根本原則，要嚴格落實「愛國者治港」，確保香港特區政權任何時候都掌握在愛國者手中；「愛國者治港」就是要誠心誠意接受香港已永久回歸祖國的事實，要尊重、承認國家主體實行的中國共產黨領導的體制和社會主義制度，不要試圖改變國家主體實行的政治制度和體制等。

王振民稱港制度有安全隱患 要與時俱進

王振民表示，「香港這些年出現很多令人吃驚的事情」，如很多僅靠打着「港獨」分裂旗幟的人順利當選，且愈來愈多，說明香港目前一些制度機制有不完善的地方，有很大安全隱患，有些規定隨時間推移與實踐脫節，不適應世情、國情特別是港情的發展變化，要與時俱進，以更好體現「愛國者治港」這一根本原則。