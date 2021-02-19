黎智英（73歲）昨早由資深大律師黃繼明及黃佩琪代表，律政司一方則由高級助理刑事檢控專員周天行代表應訊。主審法官彭寶琴甫開庭時指出，擔心程序內容一旦在公眾領域出現，或影響本案往後審訊時的公正及控辯雙方利益，故決定按照《刑事訴訟條例》第9P條一貫對傳媒報道保釋程序採取限制。

黎智英一方昨同意只爭拗《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的保釋申請；彭官聽畢雙方陳辭後，決定駁回申請。

黎聞判冷靜 家屬相擁哭泣

黎智英得悉結果後，神情冷靜，多名親友向他揮手道別，並說「Jimmy加油！」、「保重呀！」、「絕對支持你」等，黎智英則做心形手勢、揮手及點頭示意。黎智英離開後，次子黎耀恩說「走啦」便轉身離庭，女兒Jude Lai則與其他家屬相擁哭泣。

黎因牽涉串謀勾結外國勢力和協助12港人之一李宇軒潛逃台灣，本周二在監獄再被捕。

明報記者

【案件編號：HCCP727、738/20】

（港區國安法）