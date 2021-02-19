堵路藏打火機燃料 少年判入勞教中心

17歲學生王瀚文承認於2019年11月2日在銅鑼灣利園山道及禮頓道附近的希慎道，與其他人參與非法集結；以及管有3個玻璃樽、一罐噴漆及一罐打火機燃料。散庭後被告母親走到犯人欄前道別，哭着叮囑被告保重。

練官表示，案發背景源於市民對社會制度、政治體制及民生等種種不滿，他身為社會一員明白社會問題急需解決，但市民不能因不滿而大肆破壞，損害他人自由。被告所為是阻止社會正常運作，其管有物品亦會危害他人財產及生命，須處以阻嚇刑罰。

官：搖旗吶喊者應負最大道德責任

練官續稱，被告成績不俗，是有潛質的年輕人，但年輕是一個階段，不是身分，亦非任意妄為的藉口及贖罪券；但要負上最大道德責任的，是旁邊搖旗吶喊、提供物資支持的人，因最終被捕的不是他們，而是前線的人。練官最後重申，違法就是違法，違法不一定達義，被告破壞社會安寧，不會達至他希望的結果。

【案件編號：DCCC178/20】

（反修例風暴）