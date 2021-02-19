流水式集會案控方：事前警令採容忍態度

代表控方的資深大律師余若海在開案陳辭稱，雖然辯方將就《公安條例》第17A條未經批准集結罪的合憲性，以及警方當日的行動提出挑戰，惟終審法院於2005年「梁國雄案」已審視舉行公眾集會所涉機制和刑罰，最終大比數維持梁一方罪成的判決，亦不同意時任常任法官包致金裁定《公安條例》第17A條違憲的「異議判決」。余認為，既然被告干犯合憲的條文，他們基於警方的行動不合憲為由爭議拘捕和檢控不合理的論據，便顯得不合情理。

稱本案非審警行動 應留意被告權利限制

余若海又稱，雖然辯方要求法庭檢視警方的決策和行動，但本案並非審核警方的行動，法庭應留意被告憲法權利的限制。至於辯方爭議案件引致寒蟬效應，余認為辯方缺乏相關證據，形容2019年的大型暴力事件出現前，警方曾大量向公眾遊行和集會發出不反對通知書。

指「寒蟬效應」說法缺證據

控方另透露，警司張永勤曾向警隊發出行動指令，稱警方會盡量促進（facilitating approach）有關活動和平合法地進行，以及透過圓滑的方式（tactful policing approach）控制場合，但當公眾安全受損等情况發生，警方應果斷採取行動。

該指令同時提及，參加者與不同意見市民出現口頭或肢體傷害、出現不合理的堵路、衝擊警方防線，以及作出任何暴力行為的情况，均屬警方的「底線」。聆訊今續。

7名受審的被告為黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀和何秀蘭，他們否認各一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。

明報記者

【案件編號：DCCC536/20】

（反修例風暴）