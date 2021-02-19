駐滬辦主任蔡亮秘書自縊 過年前被炒 辦公室上吊

【明報專訊】據了解，政府駐上海經濟貿易辦事處主任蔡亮的女秘書昨午在辦公室內上吊自殺身亡，事發地點在蔡亮的辦公室房間內。政制及內地事務局昨晚回覆查詢時證實事件，稱一名內地職員昨在辦事處不幸離世，駐滬辦主任和所有人員深感悲切和惋惜，向該同事家人致以深切慰問，亦會為其他同事提供情緒支援服務。
駐滬辦：深感悲切
蔡亮曾任油尖旺民政事務專員，在2019年區議會選舉撤銷前香港眾志秘書長黃之鋒參選資格。她去年3月調任駐滬辦主任。
消息表示，自殺職員為蔡亮的秘書，是內地人，農曆新年假前被蔡亮辭退，昨日是內地春節假期後首個上班日，下午發現該秘書在蔡亮的辦公室上吊自殺。政制及內地事務局稱，會與負責安排聘請駐滬辦本地員工的上海外國機構服務公司，盡力為其家人提供適切協助。
鄭松泰：政制局應交代為何以死控訴
熱血公民立法會議員鄭松泰昨晚稱，事發後局方無清楚交代是什麼原因導致該職員要以死控訴。他又說，若政制局長曾國衞不公開交代，「不單令人覺得政府是在官官相衛，處理不好的話甚至影響兩地的關係」。
黃之鋒2019年參加南區海怡西區議會選舉，南區政務專員、選舉主任馬周佩芬因病休假，時任油尖旺民政事務專員蔡亮兼任馬周佩芬的職務。蔡亮當時質疑黃擔任眾志要職，未與眾志的自決主張劃清界線，認為黃非真心摒棄港獨作為自決前途的選項，亦非真誠擁護《基本法》，裁定黃提名無效。
■防止自殺求助熱線
˙生命熱線：2382 0000
˙撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
˙社會福利署：2343 2255
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