駐滬辦主任蔡亮秘書自縊 過年前被炒 辦公室上吊

駐滬辦：深感悲切

蔡亮曾任油尖旺民政事務專員，在2019年區議會選舉撤銷前香港眾志秘書長黃之鋒參選資格。她去年3月調任駐滬辦主任。

消息表示，自殺職員為蔡亮的秘書，是內地人，農曆新年假前被蔡亮辭退，昨日是內地春節假期後首個上班日，下午發現該秘書在蔡亮的辦公室上吊自殺。政制及內地事務局稱，會與負責安排聘請駐滬辦本地員工的上海外國機構服務公司，盡力為其家人提供適切協助。

鄭松泰：政制局應交代為何以死控訴

熱血公民立法會議員鄭松泰昨晚稱，事發後局方無清楚交代是什麼原因導致該職員要以死控訴。他又說，若政制局長曾國衞不公開交代，「不單令人覺得政府是在官官相衛，處理不好的話甚至影響兩地的關係」。

黃之鋒2019年參加南區海怡西區議會選舉，南區政務專員、選舉主任馬周佩芬因病休假，時任油尖旺民政事務專員蔡亮兼任馬周佩芬的職務。蔡亮當時質疑黃擔任眾志要職，未與眾志的自決主張劃清界線，認為黃非真心摒棄港獨作為自決前途的選項，亦非真誠擁護《基本法》，裁定黃提名無效。

■防止自殺求助熱線

˙生命熱線：2382 0000

˙撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

˙社會福利署：2343 2255

˙明愛向晴軒：18288

˙人生熱線：8100 8012