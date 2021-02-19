偕女友淋紅油追債斷正 前港腳卓耀國今提堂

據了解，被捕男子為前港隊成員卓耀國，被捕女子為其女友，負責拍片記錄淋油過程。

西區警區總督察（刑事調查）何恩傑稱，香港仔分區特遣隊周二晚就與收數有關的刑事案件到華富邨一帶巡邏時，其間發現一對男女形迹可疑，更到邨內一單位淋紅油，遂上前截查。

涉月內16宗追債刑毁

警員於二人身上搜出收數字條、一樽紅油及一樽膠水，以涉嫌刑事毁壞拘捕26歲姓卓男子及18歲姓歐陽女友，二人報稱無業及美甲師。

被捕男子被暫控3項刑事毁壞罪，被捕女子則被暫控兩項刑事毁壞罪，今早提堂。警方經進一步調查後，相信二人涉全港多區另外16宗與非法追債有關的淋紅油案件。案中債仔多循非正式途徑借貸，及後無力償還，債主遂以每次數百元酬勞招兵向事主以刑毁等方式滋擾。

據了解，被捕男子為前港足代表隊成員卓耀國。足總網頁顯示，卓耀國目前效力甲組球會黃大仙，司職前鋒，2013/14球季當選香港足球明星選舉最佳年青球員，2018年初曾代表港隊奪得省港盃，同年3月轉戰歐洲，加盟瑞士次級聯賽球會基亞索，但上陣機會不多，後回流加盟佳聯元朗，因債務及無故失蹤缺席操練等問題被球會取消其球員註冊。卓耀國因欠交政府款項被相關部門通緝，前年6月被捕。