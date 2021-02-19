銀色債券料再推 年齡門檻降

發行額料多於150億 息率維持3.5厘

政府過去多次推出iBond及銀色債券，去年分別將保證息率調高至2厘及3.5厘，兩者年期均為3年，每半年派一次息。消息稱，政府今次會降低銀債申請年齡，而銀債屬穩健產品，能支持銀髮族在退休上有較好保障及回報，故亦會維持去年做法，息率維持3.5厘。

發行量方面，iBond及銀債去年發行額分別為100億元，兩者最終都提高至150億元，並獲超額認購。據了解，今次發行量亦會以150億元為起點，視市場反應，而銀債更會加碼。

麥美娟倡降至50歲

工聯會麥美娟認為，銀債門檻可由現時65歲降至55甚至50歲，因銀債是希望提供退休保障的穩健產品，一般人在退休前10年或以上已開始計劃，認為50歲是合適年齡。

民建聯陳克勤亦稱，65歲是退休界線而非銀髮年齡，降低銀債門檻是好事，特別是現時外圍投資環境不明朗、波動大，銀債可提穩健理財產品，亦歡迎繼續推出iBond及銀債。他認為銀債申請門檻降至60甚至55歲都可以。

畢馬威建議派1萬元消費券

另外，會計師行畢馬威（KPMG）昨表示，預計2020/21年度財政赤字2820億元，為20年來最高，但低於政府早前估算3100億元，並料未來一兩年仍有財赤。畢馬威提出多項刺激經濟建議，包括70歲或以上者可透過高齡津貼收取1萬元現金，並向每名18至69歲永久居民派1萬元電子消費券，用於本地飲食、消費娛樂等用途，協助飲食業等受疫情打擊行業，並刺激經濟鏈上其他行業如物流、批發等。畢馬威料計劃耗資約710億元，認為較派錢有效，因現金能用於海外消費或儲蓄，無助提振本地經濟。

（預算案前瞻）