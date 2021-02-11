英媒：兩周5000人申BNO簽證

英國駐港總領事館發言人稱，不會就申請情况持續發表更新，但表示BNO簽證與其他入境途徑一樣，內政部每季會發布相關數據，下次於5月發表。

當中半數人循LOTR抵英

《泰晤士報》昨報道，BNO簽證計劃開放首兩周，有約5000名港人申請，引述政府消息稱，當中約一半申請者已循「特許入境許可（LOTR）」抵英。翻查資料，由去年7月15日至1月13日，約有7000名BNO持有人及受養人已獲批LOTR。

英研究：料年底14.5萬人移英

葉劉：去了未必住得下6年

報道引述一直跟進BNO簽證新安排的牛津大學研究機構「移民觀察」研究員Peter William Walsh估計，料至年底或有達14.5萬人申請移英。

劉慧卿稱，至今約5000人申請計劃較她預期少，相信因首階段計劃在獲批簽證後，需於90日內前往英國，亦要親身到北角辦手續，申請者屬較趕急往英國。她料可在應用程式申請亦無限時的第二階段，將有更多人申請。被問到會否憂慮港人為英國公共服務帶來壓力，劉慧卿稱一來英國政府需做好公共服務，亦希望移英港人盡量融入當地文化。

行會成員新民黨主席葉劉淑儀稱，難估計日後申請數字，但料英國失業率高企，「即使（港人）申請去了，都未必住得下6年」。被問到會否憂慮人才、資金外流，葉太稱「一點都不擔心」，英國稅重，金融專業、醫生等高收入者不會離開。