淨移出人數3.98萬 政府：與移民不同 學者：敲響警號 政府應正視

統計處公布，去年年底香港人口的臨時數字約747.4萬，較2019年年底減少4.65萬人，按年跌0.6%。人口下跌是因自然減少及香港居民淨移出，去年約4.3萬人出生，逾4.9萬人死，首次出現6700人的自然減少，而同期約1萬名單程證持有人移入，卻有4.99萬香港居民淨遷移，導致淨移出人數破紀錄達3.98萬人。

稱來港工作讀書者因疫情大減

政府發言人稱，很大程度上因2019冠狀病毒病疫情下香港和各地實施關口管制和檢疫措施，嚴重影響國際行程，單程證持有人、外籍家庭傭工和透過各入境計劃來港工作或讀書的人均大降，其中去年抵港的單程證持有人數目按年下降74%，疫情前已離港的香港居民或繼續留在外地。發言人補充，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，概念上與移民並不相同。

葉兆輝：無人口政策可言

完全是「等運到」

港大社會工作及社會行政學系講座教授、前人口督導委員會委員葉兆輝認為，本港淨移出逾3.9萬人屬重要指標，已敲響警號，政府需正視有大批有條件、資金的港人離開香港，整體人口質素將下降，而人口減少不利經濟活動，令城市失去活力。他說各地已設法吸納有能力的年輕人，反觀本港一直依靠單程證持有人帶來人口增長，「政府無人口政策可言，無主動檢視過人口發展，完全是『等運到』」。

寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪稱，自2019年反修例運動以來，接到移民申請持續上升，去年疫下申請亦按年升約一成。劉說申請人多是一家大小，移民到台灣、葡萄牙及愛爾蘭等地，主因是為了子女有更好的教育，其次是資金和人身安全，前者是擔心財產突然被凍結或大幅徵稅，後者則憂日後不能自由出入其他國家或在外地開銀行戶口。