經濟支柱失業積蓄見底 運輸工憂一家四口「瞓街」

稱綜援審批慢 盼推失業援助

陸先生一家四口居於深水埗約120呎劏房，原本在一間小型零食批發商擔任運輸跟車工人，月入約1.3萬元。他去年7月起每周放一至兩日無薪假，月入減少，壓力漸大，經常失眠，同年10月求診始發現患高血壓，公司當時叫他放假休息一段時間，不久後得知被裁員消息。他其後曾做地盤散工半個月，但因病難以負荷體力勞動，只能放棄。

積蓄剩兩萬 劏房租金水電逾7000元

陸先生去年11月起失業，積蓄只剩兩萬多元。他靠清潔、賣菜等散工過活，每月僅1000至3000元收入，「完全唔夠用，房租加水電費都要7200元」。他尋求食物銀行援助，每月獲約1000元現金券及食糧，但8周援助期已完結，只能「慳住食」，但最擔心「交唔起租」，令子女流落街頭。

他自言學歷不高，過去近4個月求職10多次，但處處碰壁，慨嘆「搵工艱難」。他昨早亦四處留意請人的招聘廣告，「一係請熟手，一係就話唔請人」，現時欲報讀培訓班，只求見到轉工的曙光。他希望政府盡快推出失業援助，讓他一家人保住蝸居。