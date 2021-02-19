7%失業率17年來新高 學者料未見頂 李兆波促政府推失業援助 振消費免通縮

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由2020年10月至12月的6.6%，上升至2020年11月至2021年1月的7%，上一次高位是2004年2月至4月時的7.1%；另同期就業不足率由3.4%升至3.8%，屬2003年6月至8月以來高位。同期失業人數增7500人，至25.33萬人，增幅約3.1%，而就業不足人數則增約1.4萬人，至逾14.8萬人。

失業大軍逾25萬 餐飲業14.7%

按行業分類，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計失業率升0.7個百分點至11.3%，行業合計的就業不足率升0.9個百分點至6.6%的紀錄高位；其中餐飲服務活動業的失業率及就業不足率，分別顯著上升至14.7%及10%。大多數行業的勞工市場情况亦惡化，尤其教育業和藝術、娛樂及康樂活動業。另24歲或以下的年齡層失業率持續破16%，55至59歲年齡層的失業率亦顯著增加0.6個百分點，至6.9%。

羅致光料經濟復常需時 短期仍受壓

勞工及福利局長羅致光表示，受第四波疫情影響，勞工市場去年11月至今年1月顯著受壓，經季節性調整後失業率接近17年來高位，總就業人數較上一個期間下跌0.5%至約363萬人。羅稱雖然第四波疫情近期有緩和迹象，但經濟活動需時回復正常，勞工市場短期內仍受壓，社會齊心協力令疫情盡早受控，對經濟復蘇以至勞工市場改善至關重要。

參考社署數字，失業綜援個案持續上升，今年1月按月升1.3%至19,766宗，按年增約57%；而1月新申請有928宗，按月跌11.2%，按年則升約93.7%。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才指出，最新失業率反映無「保就業」計劃下，受疫情影響的本港經濟衰退情况；又稱不少僱主過了去年年底才裁員，故相信下次失業率更高，或升至約7.2%。

學者：旅遊零售業未見曙光

中文大學商學院高級講師李兆波則表示，失業率較預期早達7%，且現時本港與內地通關仍未有期，因此旅遊業、與旅遊相關零售業等均未見曙光，預期失業率稍後或升至7.5%。李又稱失業人口升破25萬，或令市民對消費有憂慮，認為政府應及時推出失業援助金，以提振市民消費氣氛與民生相關行業，以免出現通縮。

工聯會權益委員會主任唐賡堯批評，失業問題持續惡化，政府放寬在職家庭津貼及食物銀行的申領門檻屬小恩小惠，遠不及為僱主花近900億元推「保就業」計劃的「慷慨」，促請財政司長陳茂波在預算案不要再「對老細闊佬、對工友孤寒」，從速推出一籃子「救失業」措施，包括即時撥款150億元設緊急失業援助基金，增再培訓津貼至9000元及容許以個人名義申領失業綜援。

另外，新世界發展宣布3月13日將舉辦大型招聘會，增聘近千個職位，包括因應疫後新常態增設的工種，如針對數碼媒體推廣、口罩推廣研發及皇都戲院保育大使等，個別職位月薪達10萬元。新世界副主席兼行政總裁鄭志剛表示，今次招聘會是為配合集團長遠發展，盼起帶頭作用，「集合商界力量，為香港打支強心針，令經濟可以盡快復蘇」。

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