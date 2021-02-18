【Emily】嘆難再教書 區軒試賣酒 想「努力面對」 10款酒3個鐘售清6款

入新鮮及品牌貨 避撞市面已有產品

出帖後3個鐘，佢揀嘅10款酒已經有6款賣晒，銷情算唔錯。區諾軒2016年曾參選立法會批發及零售界，佢話只局限於細細個幫家人，所以成日自嘲「偽零售界」，真係落手落腳規劃，今次係第一次。佢形容作為「小規模、小客路、小實驗」，佢循新鮮同品牌兩個理念入貨，例如要迴避香港已賣緊嘅貨，但又唔可以太冷門，希望喺大眾化程度與特別上取得平衡。

區軒形容，面對住無盡嘅控告，社會早就有無形壓力壓碎正常嘅事業，「我尚且如此，其他人想必亦有各種難關，不是單單請手足可以說完故事」。佢話唔會話自己OK；又指見到譚文豪做茶餐廳瞓身做，令佢明白只能靠自己努力，先可以頂天立地做人，「無論幾艱難，只願努力摸索一條可以活下去的路」。