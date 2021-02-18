散工求復合不遂斬前女友 官斥刀刀足致命 重囚15年

兩項控罪指被告謝安（39歲）於2018年12月7及11日犯案。暫委法官黎婉姫判刑時引述女事主的創傷報告，指她在受襲一刻感到絕望，認為自己可能會在當場過身。報告又提到，她在事後不敢出街，聽到與被告謝安相似的名字時會恐慌，有成年男子走近時會驚慌及緊張。

黎官續稱，女事主傷勢嚴重，左眼、左聲帶、臉部等多處地方有永久受損，雙手變得無力，而她的精神狀况或會影響其6歲女兒的生活，同時相信她的女兒在案發時目睹母親倒在血泊中，亦可能會構成極大陰影。

官斥立心惡毒無悔意需重判

黎官指出，被告持刀行兇當天，先藏身於女事主家中，關燈及將鞋收好，製造無人在家的假象，靜待事主回家犯案，故明顯有預謀犯案，動機正是因分手而報復，銳意令她嚴重受害及毁容。另外，被告有多項加刑因素，包括在女事主沒挑釁下犯事、阻礙警方及鄰居等人拯救事主，及在事主失去防衛能力後仍繼續施襲等。黎官形容，被告犯案時「刀刀足以致命」，「立心之惡毒、手段之兇殘暴戾，不但令人震驚，而且令人髮指」，加上被告無悔意，判處被告比同類案件更高的刑罰，即兩罪共監禁15年8個月，以反映「文明社會對此事的不齒」。

【案件編號：HCCC402/19】