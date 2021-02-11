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疫下短貧戶增 「光屋」料每年助300戶 申請增逾倍 住戶盼「靠自己」向上流動

【明報專訊】疫情下不少家庭陷入貧窮邊緣。社會房屋企業「要有光」創辦人余偉業表示，過去一年因失業及家庭環境轉變的短貧戶有增加趨勢，接獲短貧戶申請入住「光屋」的個案增加逾一倍。他說，過去4年營運「深井光屋」的經驗反映，普遍住戶均希望「靠自己」向上流動，入住光屋期間提升就業能力及儲蓄水平，遷出光屋後已遠離貧窮；未來「要有光」將集中支援短貧戶，包括正規劃的「天水圍光村」將借鑑「深井光屋」經驗，透過社區鄰里網絡支援短貧戶向上流動，預計未來每年可協助300戶短貧戶，較目前150戶倍增。

「要有光」2016年活化前九龍紗廠眷屬宿舍為深井光屋，提供短期可負擔居所予有需要家庭，涉及44個單位。余偉業表示，深井光屋營運4年以來，已協助87個短貧家庭約300人入住。他稱，營運初期光屋未有指定協助對象，但隨着有愈來愈多夫婦核心家庭申請入住，令光屋成為協助短貧戶的社區項目。他說，去年數據顯示，入住光屋家庭每戶平均3.5人，子女平均年齡6.5歲，普遍屬「公屋線以下，貧窮線以上」，平均月入1.6萬元，「與一般深水埗區基層住戶特徵不同，父母相對較年輕、教育程度較高及有工作經驗」，而且較看重子女教育、親子活動、環保等事宜。

家境突變致短貧 普遍不想靠社福

余偉業說，這些家庭大多沒想到會突然貧窮，可能因家庭環境及工作轉變，暫時陷入貧窮邊緣，例如誕下子女後媽媽需照顧年幼子女不能工作；或因疫情導致失業、工時減少而收入大減等，但這些家庭普遍不希望依靠綜援等社會福利，反而希望能夠有空間靠自身努力重新向上流動，惟現時社會未有機制回應短貧家庭訴求，「你如果不協助他們，這些家庭會慢慢跌落貧窮線以下，屆時需倚靠社會福利，對他們及公共財政都不好」。

租金按收支儲蓄目標釐定 助人生規劃

為協助短貧戶，這些家庭入住光屋的兩三年期間，租金水平會因應入息、開支及儲蓄目標而釐定，並且為租戶提供人生規劃。他舉例，有租戶原做地盤散工，疫情期間失業，一直找不到地盤工作，最終透過之前考取的保安牌照，成功轉型任職保安。

余偉業續稱，光屋近年亦舉辦更多親子及兒童活動，加強鄰里聯繫，鄰里亦會互相幫忙照顧子女，令媽媽可放心工作，變相釋放婦女勞動力。他稱，約50%租戶遷出光屋後，工作收入有增長；有60%住戶更增加儲蓄水平，「有不少住滿3年的租戶，儲蓄已達至6位數字」。

他預期今年短貧戶的數目會持續增加，未來將集中支援短貧戶，計劃未來每年協助300戶短貧戶，較目前150戶倍增；其中提供100個單位的天水圍光村亦會借鑑深井光屋的經驗，透過社區鄰里網絡支援短貧戶。他預料，城規會將於稍後審議光村項目，若一切順利，估計最快明年底落成。

相關字詞﹕短貧戶 向上流動 深井光屋 余偉業 要有光

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