政府擬監管槍械元件 防走私組裝

現時有《火器及彈藥條例》規管槍械元件，保安局在修例諮詢文件稱，即使發現某人無牌管有或經營可組裝作真槍的元件，控方仍須向法庭證明該元件「用作或擬用作供槍械發射投射物」。局方稱從過往個案中可見，證明此控罪元素不時遇到困難，造成法律漏洞，讓罪犯以個別付運形式進口真槍元件，再裝嵌為功能完備的真槍。

修例諮詢公眾4周

局方提到加拿大、新加坡等國法例，稱在其研究中「並無司法管轄區如香港般須證明元件是『用作或擬用作發射投射物』」，故建議修訂《火器及彈藥（槍械宣布）規例》的附表，列明槍管、槍架、子彈輪、機匣等8種真槍元件為「槍械」（見圖）。翻查該附表，現時僅列出「拉力逾6公斤的弩」一項。

倘建議獲立法會通過，任何人無牌管有或經營以上真槍元件即屬犯罪，根據法例一經定罪，可罰款10萬元及監禁10至14年。局方建議設90日寬限期，讓受影響的人處置相關真槍元件，或向警務處牌照課申領牌照。當局昨起就修例諮詢公眾4星期。

有不願具名的槍械發燒友稱，真槍射擊玩家倘要從外國購入元件，需向工業貿易處申請進口證，並向警方為進口真槍元件申請「行街紙」，在元件抵港後憑文件向海關領取元件。他認為現時規管制度行之有效，修例對循正途購入元件的真槍射擊玩家影響不大。

不過他說，約10年前發現有部分人使用真槍元件改裝氣槍，曾向保安局提議修例規管真槍元件，他引述局方當時稱涉真槍元件的案件宗數無上升趨勢，當局最後「耍走」自己。他質疑局方因最近部分槍械案「告不入」才提修例。

氣槍玩家Eric說，有氣槍零件與真槍元件外觀相似，擔心執法人員無法分辨兩者。他又說，現時購買氣槍零件毋須向政府部門申請許可，擔心當局日後或進一步規管氣槍使用。氣槍店職員陳先生則稱，氣槍與真槍設計不同，兩者零件不能互換，分別猶如模型車與真車，「你有架模型車係一比一，都揸唔到出街」。