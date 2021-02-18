拒宣誓離職公僕人數 政府3月初立會交代

聶德權昨出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議。自由黨邵家輝關注為何實習生毋須簽聲明，聶解釋，政府正要求現職公務員宣誓或簽聲明，稍後會處理非公務員合約人員的安排，當中需考慮合約時長、人員是全職還是兼職，稱實習生合約時長只有一兩個月，當局需研究如何妥善處理。

梁籌庭：每日10人問辭職手續

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，每日收到10多名公務員同事查詢，部分詢問辭職手續。他稱不知會否出現公務員離職潮，但聽聞有一定人數於近期辭職；梁表示有公務員憂慮遭以言入罪。

另外，多名建制派議員追問政府立法禁止侮辱公職人員的進度。聶德權稱保安局正在研究，暫無時間表可匯報。聶接受商台訪問時稱，當局一直嚴肅跟進反修例事件中，參與非法公眾活動而被捕的公務員，稱目前有28人仍在接受調查或正進行訴訟程序，他們已停職及接受紀律程序跟進；亦有部分公務員在試用期內，因犯事、被捕或判罪而被終止聘用。

根據政府遞交立法會的文件，政府計劃於2022年就設立公務員學院向財委會提交撥款申請，預期同年動工，估計項目在2026年底完成。聶德權昨於立法會稱，新入職公務員的培訓課程包含「港區國安法」內容，公務員的國家事務培訓課程不設考試，但完成課程或為晉升條件之一。